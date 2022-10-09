الامارات | ليفربول تستضيف «يوروفيجن»: «لقد فعلناها»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مدينة ليفربول في شمال إنجلترا، خلال مايو المقبل، مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» 2023، التي تنظمها بريطانيا نيابةً عن أوكرانيا بسبب الحرب الدائرة فيها، كما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أول من أمس.

وقال مقدم «يوروفيجن» على «بي بي سي»، غراهام نورتون: «إنها ليفربول في 13 مايو». وتنظم المرحلة نصف النهائية من المسابقة في التاسع و11 مايو المقبل، تليها المرحلة النهائية في 13 من الشهر نفسه. ويتابع عشرات الملايين من المشاهدين المسابقة المرموقة.

وكتبت رئيسة بلدية المدينة، التي تنتمي إليها فرقة «البيتلز»، جوان أندرسون، عبر «تويتر»: «لقد فعلناها!». وقالت المغنية سونيا إيفانز، المتحدرة من ليفربول، والتي مثلت بريطانيا في «يوروفيجن» عام 1993: «سنقيم أكبر حفلة على الإطلاق». وستكون لهذه الدورة بلا شك، كما في العام الماضي، دلالة سياسية بارزة. وأكّدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، عبر «تويتر» أن «مدينة ليفربول المضيافة التي تفتخر بتراثها الموسيقي ستقدم مشهداً لا يُنسى يحتفي بالثقافة والإبداع الغني لأوكرانيا».

وتقدمت 20 مدينة بريطانية بطلبات لاستضافة مسابقة «يوروفيجن» بدل أوكرانيا. وأُعلن في أغسطس الماضي عن لائحة أولية ضمّت سبع مدن هي: برمنغهام وغلاسكو وليدز وليفربول ومانشستر ونيوكاسل وشفيلد.

وفي 25 يوليو أعلن اتحاد البث الأوروبي والحكومة البريطانية عن اتفاق يقضي بتولي «بي بي سي» تنظيم المسابقة في بريطانيا، التي فازت بالمرتبة الثانية العام الماضي، على أن تسلّط الدورة الضوء على أوكرانيا التي تشهد حرباً مع روسيا.

وشكّل فوز فرقة «كالوش أوركسترا» الأوكرانية بالمسابقة عن أغنيتها «ستيفانيا»، التي تمزج بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، إنجازاً يرمز إلى قدرتها على الصمود في الحرب ومؤشراً إلى التضامن الشعبي الأوروبي معها.