طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز بالصور.. في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تصدر البحث عن طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز بالصور، محرك «جوجل» وذلك قبل ساعات من بدء الأسبوع الثاني من الدراسة، إذ تبحث الأمهات عن أسهل وأسرع الطرق والخطوات لعمل العيش الفينو في المنزل مثل المخابز بدلًا من شرائه، لتوفير تكلفته وضمان جودته أيضًا.

ويُقدم «هن» للأمهات طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز بالصور، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز

مقادير العيش الفينو في المنزل

كيلو دقيق.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة محسن خبز.

4 ملاعق صغيرة خميرة فورية.

4 ملاعق كبيرة زيت.

ماء دافئ.

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز

1- في البداية، احضري وعاء عميق، وضعي السكر مع الخميرة الفورية والمحسن، ومن ثم ضيفي بعض الماء الدافئ معًا لمدة دقائق.

2- ضعي المزيج مع الدقيق، للخليط السابق، ثم ابدئي في العجن، وضيفي له الماء الدافئ حسبما يحتاج العجين.

3- بعد تمام العجن، ضيفي الزيت حتى لا يلتصق العجين، إذ يجب أن تكون العجينة متوسطة الطراوة أو الجفاف.

4 - قسمي العجين لكرات ثم افردي كل كرة بالنشابة.

5- لفي القرص حتى يصبح أسطوانة.

6- شكلي كل قرص من العجينة إلى شكل أسطواني، ثم رصيها في صينية الخبز.

7- رشي السمسم وحبة البركة إن أردتِ.

8- في النهاية ادهني الوجه ببيضة مخفوقة، من أجل تحميره.

9 - ادخليه فرن عالي الحرارة لمدة نصف ساعة.