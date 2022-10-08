الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامية الشابة آية عبدالرحمن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الإعلامية آية عبد الرحمن شاهين، المذيعة بقناة «إكسترا نيوز» الشهيرة، بحفل زفافها اليوم، على الكاتب الصحفي والروائي شريف أسعد، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحفل زفاف شهد حضورا إعلاميا كثيفا، لرموز الصحافة والتليفزيون والفضائيات.

إطلالة زفاف الإعلامية آية عبد الرحمن

وظهرت الإعلامية آية عبد الرحمن، بإطلالة مميزة وبسيطة، لكنها مختلفة، إذ ارتدت فستانًا «تايبسيت»، متخلية عن الفساتين المنفوشة التقليدية، مُرصع بالفصوص اللامعة، والمنقوش بالتطريزات الفضية.

كما تخلت عن لفة حجابها التقليدي المعهود، إذ ارتدت طرحة الزفاف الطويلة المطرزة بالفصوص اللامعة.

واعتمدت العروس على المكياج الهادئ الذي برز ملامحها.

من هي الإعلامية آية عبدالرحمن شاهين؟

«هن» يرصد أبرز المعلومات عن آية عبدالرحمن..

- تدربت لمدة 5 سنوات في المحطة الإذاعية «راديو مصر» في ماسبيرو.

- عملت في قناة عراقية.

- تعمل حاليا في قناة «إكسترا نيوز».

- شاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم.

- شاركت في تقديم العديد من الفقرات بالمؤتمرات الشبابية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بينها جلسة عن «البنية التحتية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها» في مؤتمر «حكاية وطن».

- في العام 2017، كانت الإعلامية آية عبدالرحمن ضمن المذيعين المشاركين في جلسات منتدى شباب العالم، وفي النسخة الثالثة بالمنتدى في العام 2019، كان لها حضور خاص، إذ أدارت اللقاء المفتوح بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجموعة من شباب العالم بمختلف جنسياته.

- أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع نهاية مايو 2020.

- تعرضت لأصعب موقف خلال حلقة برنامجها المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إذ فوجئت بضيفها خلال الحلقة يسقط على الأرض متوفى، في أقل من 30 ثانية.