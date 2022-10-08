في ذكرى وفاته.. ابنة طلعت زكريا تروي كواليس دخوله في غيبوبة لمدة شهرين: «ماكنش حاسس بينا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل ثلاثة أعوام فقط، رحل صاحب الجُمل الكوميديا الأشهر بالسينما المصرية، وراسم الابتسامة على وجه ملايين الجماهير بالوطن العربي، الفنان طلعت زكريا، الذي حجز لنفسه مقعدا في قلوب المشاهدين حتى وإن كان ليس بطل العمل الأول، فلم يتعجل ليكون نجم شباك، لكن أجبرت موهبته الكثير لانتظار أدواره في الأعمال المختلفة.

ابنة طلعت زكريا تحيي ذكراه

واليوم، وفي ذكرى وفاة الفنانة طلعت زكريا الثالثة، التي توافق 8 أكتوبر من كل عام، أحيت ابنة الفنان، إيمي طلعت زكريا ذكراه، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت صورته مدونة: «8 أكتوبر تاريخ لا يُنسى الذكرى السنوية الثالثة.. 3 سنين فاتوا وأنت مش معايا بـ جسدك ولكن عايش معايا بـ روحك وأنا مبسوطة إن ذكرى وفاتك صادفت يوم جميل وهو يوم المولد النبوي الشريف».

وأضافت: «أنا عارفة إنك في مكان جميل أوي وأحسن من هنا بـ كتير، وربنا دايما بيطمني عليك، أنت جميل أوي يا بابا وسايب لنا سيرة حلوة من بعدك وكل الناس بتحبك وبتدعي لك.. ربنا يرحمك يا حبيبي في الجنة ونعيمها أنت وأمواتنا جميعًا».

في ذكرى وفاته.. ابنة طلعت زكريا عن غيبوبته شهرين

وكان الفنان طلعت زكريا وابنته «إيمي» كشفا من قبل عن تفاصيل غيبوبة تعرض لها، قبل عرض فيلم شهير له، في واحد من لقاءاته التلفزيونية: «قبل عرض فيلم ليا دخلت أطول غيبوبة في التاريخ قعدت شهرين في غيبوبة، كنت بشوف نفسي طاير كأني بحلم، وبشوف ناس قريبة مني سود البشرة، وبعينين باللون الأزرق وأشوف بنتي بتصلي وعمر ابني بيضحك، ومش عارف في إيه لكن دي كانت الغيبوبة».

وتابع: «لما فوقت مكنتش خايف إلا على ولادي، مفيش راجل في حياتهم غيري يتسندوا عليه».

وفي نفس السياق، أكدت إيمي، ابنة الفنان أنها عاشت فترة صعبة طيلة شهرين الغيبوبة: «كل يوم الدكاترة يقولولنا ادخلوا شوفوه يمكن تكون آخر مرة والتلفزيون كان بيقول إنه اتوفى، وكنا كل يوم ندخل نودعه وهو مش حاسس بينا لحد مافاق».

ورحل الفنان طلعت زكريا في 8 أكتوبر عام 2019، إثر تعرضه لأزمة صحية.