لا تتجاهلها.. 8 علامات تشير إلى إصابتك بسرطان المثانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما يشعر العديد من الأشخاص ببعض الأعراض المختلفة التي يمكن أن يتجالها دون معرفة إلى ماذا تشير، لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على الأعراض التي تشير إلى الإصابة بسرطان المثانة.

اعراضه

تعتبر الأعراض هي التغييرات التي يمكن أن تظهر على جسمك، حيث تكون غير المألوف عليك، لذا يكون من الضروري مراقبة العلامات، وتلك التغييرات التي يمكنها أن تشير إلى الإصابة بسرطان المثانة، وتشمل ما يلي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع cancer :

ظهور دم في البول.

وجود جلطات دموية أثناء التبول.

ألم أو حرقان خلال التبول.

الحاجة المتكررة في التبول.

الذهاب إلى التبول بكثرة وخاصة طوال الليل.

الشعور بالرغبة في التبول مع عدم خروج بول.

آلام أسفل الظهر في أحد الجوانب.

التهاب المثانة الذي لا ينتهي بالمضادات الحيوية.

عادة ما يتم تشخيص سرطان المثانة بعد أن يخبر الشخص طبيبه عن وجود دم في البول، ويسمى أيضًا "البيلة الدموية الإجمالية" مصطلح طبي يعني وجود دم كاف في البول يمكن للمريض رؤيته، من الممكن أيضًا وجود كميات صغيرة من الدم في البول لا يمكن رؤيتها وهذا ما يسمى "بيلة دموية مجهرية" ولا يمكن اكتشافها إلا من خلال اختبار البول.

لا تستخدم اختبارات البول العامة لإجراء تشخيص محدد لسرطان المثانة لأن البيلة الدموية يمكن أن تكون علامة على العديد من الحالات الأخرى غير السرطانية، مثل العدوى أو حصوات الكلى، كما أن أحد أنواع اختبارات البول التي يمكن أن تكتشف ما إذا كان هناك سرطان هو علم الخلايا، وهو اختبار يتم فيه دراسة البول تحت المجهر للبحث عن الخلايا السرطانية.

في بعض الأحيان عندما تظهر الأعراض الأولى لسرطان المثانة، يكون السرطان قد انتشر بالفعل إلى جزء آخر من الجسم، في هذه الحالة، تعتمد الأعراض على مكان انتشار السرطان على سبيل المثال، قد يتسبب السرطان الذي انتشر في الرئتين في حدوث سعال أو ضيق في التنفس، وقد يؤدي انتشاره إلى الكبد إلى حدوث ألم في البطن أو يرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين)، وقد يؤدي انتشاره إلى العظام إلى ألم العظام. أو كسر (كسر في العظام)، قد تشمل الأعراض الأخرى لسرطان المثانة المتقدم ألمًا في الظهر أو الحوض وفقدان الشهية غير المبرر وفقدان الوزن.

لذا إذا كنت قلقًا بشأن أي تغييرات تواجهها، فيرجى التحدث مع طبيبك، للكشف عنه مبكرًا قبل تفاقم المضاعفات وانتشاره.

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