الامارات | «مدينة إكسبو دبي» تحتفي بـ «الحبيب».. إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت «مدينة إكسبو دبي» إقبالاً كبيراً من الزوّار لحضور فعاليات ذكرى المولد النبوي، التي شملت فقرات تراثية وشعبية وعروضاً ضوئية مبهرة.

وعاش الحضور تجربة آسرة مع مجموعة فن «المالد»، التي أنشدت الذكر والمدائح النبوية وقصصاً من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في ساحة الوصل، القلب النابض لـ«مدينة إكسبو دبي»، ورافقتها عروض ضوئية خلابة على قبة الساحة، التي تشكل أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم.

وتتواصل فعاليات المولد النبوي حتى اليوم في المدينة. كما تشهد قبة ساحة الوصل بعد أذان العشاء عرض «راشد الخير»، بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

ويقدم العمل الإبداعي استعراضاً لمسيرة باني دبي ورؤيته، ويبعث برسالة وفاء وعرفان لقائد يشهد له سجله وإنجازاته.