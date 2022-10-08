فوائد القرنفل للشعر وطريقة الاستخدام.. «عالج مشاكل خبيرة تجميل شهيرة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يبحث الكثير من السيدات عن فوائد القرنفل للشعر، فهو واحد من النباتات العشبية التي تتميز بفوائد عديدة ورائحة مختلفة، يمكن استخدامه في أكثر من وصفة طبيعية للبشرة والشعر وغيرها، خاصة أنه غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على الحفاظ على صحة الشعر، وعلى رأسها البوتاسيوم، الصوديوم، الفوسفور، الحديد، فيتامين ج، وفيتامين أ، ليصبح واحدا من المكونات الأساسية في العناية بشعرك، بخلاف استخداماته في الطهي.

فوائد القرنفل للشعر.. طريقة الاستعمال

ويرصد «هن» في السطور التالي، فوائد القرنفل لفرد الشعر، وفقًا للموقع الطبي «webmd».

فرد الشعر

يساعد خليط القرنفل مع زيت الزيتون على فرد الشعر.

زيادة نمو الشعر

يعمل زيت القرنفل مع زيت جوز الهند، على زيادة نمو الشعر وتكثيفه، حيث يعمل جوز الهند المضاد للفطريات والبكتيريا الضارة في نمو الشعر.

طريقة الاستعمال

- اخلطي 6 قطرات من زيت جوز الهند مع قطرتين من زيت القرنفل

- ضعي الخليط بين راحة يدك لتدفئة الزيت

- ضعيه على فروة الرأس.

- دلكي فروة الرأس بحركات دائرية، واتركيه ليلة كاملة

- اغسليه بالماء الفاتر.

منع تساقط الشعر

يمنع زيت القرنفل تساقط الشعر لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات

كل ما عليكِ خلطه مع زيت الكافور، ودلكي به فروة الرأس لمدة 30 دقيقة قبل الاستحمام.

بخاخ القرنفل للشعر

كانت خبيرة العناية بالبشرة والشعر، هنادي خطاب، نصحت باستخدام زيت القرنفل الطبيعي، «بخاخ القرنفل للشعر» خلال حديثها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، مؤكدة أنه ساعدها على تطويل الشعر وعلاج الهيشان: «انقعيه ليلة كاملة في مياة دافئة، وضعيها فيما بعد في بخاخ القرنفل، واستخدميه لأنه يطول الشعر».

فوائد القرنفل للشعر مع زيت الزيتون

وفقًا لموقع «webmd» الطبي، يمكن لخليط زيت القرنفل مع زيت الزيتون فرد الشعر المجعد، والجاف، المساعدة في تنعيمه.

كل ما عليكِ خلط ملعقتين من زيت القرنفل، مع 1/5 كوب زيت الزيتون، ثم ضعيهما على النار، ثم اتركي المحتوى يبرد قليلًا.

ضعي الخليط المُعد سابقًا بين راحة يدك لتدفئة الزيت، ثم ضعيه على فروة الرأس مع تمشيط الخصلات جيدًا.

اتركي هذا الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة، قبل غسله بالمياه.

أضرار محتملة للقرنفل على الشعر

على الرغم من فوائد القرنفل، فأن الدكتورة إيمان سند، استشاري أمراض الجلدية، كانت حذرت من استخدام القرنفل دون تجربة، أو اختبار، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى حساسية في فروة الرأس والتهابات تؤثر على صحة بوصيلات الشعر، في تصريحاتها لـ «هن».