حكاية «سارة» مع أول بطولة عالمية لكرة اليد للكراسي المتحركة: بلدنا رائعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على أرض الكنانة مصر، أُقيمت أول بطولة عالمية على الإطلاق لكرة اليد على كرسي متحرك، خلال الأيام الماضية، التي حصلت فيها «مصر» على «الفضية» بعد تأهلها للنهائي أمام البرازيل.

بطولة كبيرة شهدتها واحتضنتها البلاد، كسابقة أولى، كانت نقطة جديدة لانطلاق سارة مؤمن، لاعبة الأهلي السابقة، بفريق كرة القدم الطائرة، التي وقع عليها الاختيار لتكون الممثل من اللجنة البارالمبية المصرية لتغطية البطولة، وكذلك قائد الفريق الإعلامي من اللجنة المنظمة المحلية.

سارة: «مصدقتش لما رشحوني»

وكشفت «سارة» لاعبة الأهلي السابقة، عن تفاصيل المشاركة بالبطولة: «أنا أول ما عرفت إن مصر اللي هتستضيفها حاولت أكون جزءا منها لأنها بطولة عالمية، وأول بطولة من نوعها تتنفذ بالفعل بشكل رسمي لكرة اليد على الكراسي المتحركة وتكون في بلدنا».

مكالمة هاتفية قبل البطولة بأسبوع لترشيح الفتاة، وفقًا لما سردته لـ «هُن»: «جالي تليفون قبل البطولة بأسبوع لأني كنت بالفعل من منظمي بطولة الهاند بول الإفريقية للمنتخبات فرشحوني أكون معاهم وكانت فرصة هايلة».

سارة: الموضوع كان صعبا وكله تحدي

وأوضحت سارة مؤمن، الممثل من اللجنة البارالمبية المصرية لتغطية البطولة، وقائد الفريق الإعلامي من اللجنة المنظمة المحلية: «أنا كنت مسؤولة عن كل الأمور اللي تخص الإعلام والتصريحات والتنظيم، مع ممثلي المنتخبات الأجنبية المشاركة، حقيقي التجربة دي أضافت الكتير إلى مسيرتي المهنية وهتقربني أكتر من كل أحلامي».

وتابعت: «كنت بقول إن البطولة أكيد حاجة صعبة، لكن اتفاجئت بالأداء، كان صعب لكن فعلا مُبهر وتحدي وكانوا متقنين إزاي يحركوا الكراسي كلها ويرقصوا الخصم».

«سارة»: بلدنا أكثر من رائعة في اللعب والتنظيم

وعن المنتخب المصري، تحدثت الفتاة عن انبهارها بقوته وقتاله للدقيقة الأخيرة: «منتخب مصر عال جدًا فنيًا والمدرب رائع، واتحاد كرة القدم هايل جدًا، بلدنا أكثر من رائعة في اللعب والتنظيم».

الجدير بالذكر أن مصر حققت المركز الثاني، بينما حصدت البرازيل المركز الأول، وسلوفينيا المركز الثالث.