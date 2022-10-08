أفضل ماسك للوجه المرهق للحفاظ على البشرة.. «هتحضريه في دقايق»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع التعرض المستمر لأشعة الشمس وغيرها من الظروف البيئية اليومية وعدم انتظام ساعات النوم، عادة ما تصبح البشرة مرهقة، وهو ما يؤثر على شكلها بصورة واضحة، لذلك تتعدد عمليات البحث من قبل النساء اللاتي يعانين من الأمر عن أفضل ماسك للوجه المرهق، وذلك من خلال بعض المكونات الطبيعية التي يسهل تحضيرها في المنزل.

ويمكن تحضير ماسك للوجه المرهق في المنزل، من خلال بعض المكونات البسيطة، التي لا تستغرق وقتًا طويلًا.

ماسك للوجه المرهق

وخلال السطور الآتية، نقدم عدد من الوصفات التي تعد أفضل ماسك للوجه المرهق، وذلك حسب ما ذكر موقع ماركة الأزياء العالمية الشهيرة elle.

ماسك الكركم

- المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من العسل أو 1/2 حبة أفوكادو مخفوقة.

كمية من الماء.

طريقة الاستخدام

- ضعي كميات صغيرة من الكركم الطازج وعصير الليمون مع الماء وملعقة العسل، واستخدمي قفازًا عند وضعه على وجهك.

- بعد عدة دقائق اشطفي وجهك، وكرري استخدام الماسك مرتين أسبوعيًا.

ماسك جوز الهند

- المكونات

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع حبة أفوكادو ناضج.

قطرتان من زيت اللافندر.

طريقة الاستخدام

- ضعي المكونات كافة في وعاء عميق واخلطيهم جيدا.

- ضعيها على وجهك وافركيها جيدا.

- ضعي زيت اللافندر على وجهك حتى تهدئي من الإحمرار.

ماسك الأفوكادو

- المكونات

نصف حبة أفوكادو

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة من الشوفان

طريقة الاستخدام

- اخلطي كافة المكونات معًا.

- ضعي الخليط على وجهك لبضعة دقائق، ومن ثم اشطفيه جيدًا.

ماسك الوجه للحبوب

ويمكن تحضير عدد من الوصفات التي تعد من أفضل ماسكات الوجه للحبوب، التي من بينها الآتي:

ماسك الشوفان

- المكونات

حفنة من دقيق الشوفان

ماء دافئ

طريقة الاستخدام

- اخلطي الشوفان مع الماء الدافيء جيدًا.

- ضعيه على وجهك من 10 لـ15 دقيقة.

- اشطفي وجهك وضعي عليه أي مرطب.

ماسك الشوفان بالعسل

- المكونات

حفنة من الشوفان

3 ملاعق من العسل الأبيض

طريقة الاستخدام

- ضعي العسل على الشوفان الساخن.

- اتركي الشوفان حتى يبرد.

- ضعيه على وجهك، واتركيه لمدة 10 لـ16 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ولاستخدام هذا الماسك الطبيعي، أوضح عدد من خبراء التجميل، أن الشوفان يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات، ومضادة للميكروبات، كما أنه يقلل أيضًا من الحكة ويعزز سلامة الجلد.

ماسك التفاح والشوفان

- المكونات

2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملاعق كبيرة من عصير التفاح.

بضع قطرات من ماء الورد.

طريقة الاستخدام

- اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير التفاح، مع ملعقة كبيرة من العسل، وملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان معًا، وبضع قطرات من ماء الورد.

- ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

- اشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك للوجه المرهق بالعسل

- ماسك العسل بالكركم والليمون

• المكونات

ملعقة كبيرة من العسل الخام.

ملعقة من الكركم المطحون

نص ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

- اخلطي المكونات جميعها معًا.

- ضعي المزيج على وجهك، حتى يبدأ القناع في التماسك، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

ماسك العسل وزيت الزيتون

- المكونات

ملعقة من العسل

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام

- ضعي المركبين مع بعضهما البعض.

- ضعيهم على وجهك لمدة 20 دقيقة، حتى يتماسكوا.

- اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والعسل

- المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الاستخدام

- اخلطي هذين المكونين جيدًا في وعاء صغير.

- ضعي المعجون على وجهك بالكامل ودلكي بلطف مع تجنب المنطقة حول العينين لمدة 20 دقيقة.

- اشطفي وجهك بالماء البارد.