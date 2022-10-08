متسابقات يتهمن ملكة جمال الولايات المتحدة 2022 بالغش: «أجرت عمليات تجميل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها ملكة جمال الولايات المتحدة 2022 التي تدعى ربوني جابرييل، وذلك بعد استياء المشاركات بالمسابقات من اختيارها، واتهامها بالغش في المسابقة حتىجرى اختيارها كصاحبة التتويج الجديد.

تتويج وحالة من الاستياء

وحسب ما ذكرت مجلة people العالمية، أن المتوجة بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة 2022، لاقت ردود فعل سيئة من قبل المشاركات بعد فوزها بالتاج، ولم تهنئها أي واحدة منهن بعد إعلان الفوز، وسرعان ما غادرن المكان، وهو ما أثار تساؤلات المتواجدين.

وحصلت «جابرييل» البالغة من العمر 28 عامًا على اللقب، لتصبح أول فلبينية أمريكية تحصده، لكن سرعان ما أثيرت العديد من الأقاويل من قبل المتسابقات، بأن لجنة التحكيم كانت تميل لاختيار ملكة جمال ولاية تكساس للفوز باللقب، لكنهم شعروا بأن الاختيار كان غير عادلًا.

الاتهام بإجراء عمليات تجميل

فيما زعمت ملكة جمال ولاية مونتانا وإحدى المشاركات بالمسابقة، أنها تمتلك العديد من الدلائل المؤكدة التي تثبت إجراء «جابرييل» لعدة عمليات تجميل، وهو ما يعد غشًا واضحًا.

وردت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2022 في تصريحاتها الإعلامية، على الجدل المثار، قائلة: «المزاعم الحالية تستند إلى التصور وليس الحقيقة، فأنا لا أريد أبدًا الدخول في مسابقة جرى تزويرها، وأعلم أن جميع المتسابقات عملن بجد للاستعداد ولا أريد أن تلقي هذه المزاعم بظلالها على إنجازات جميع النساء اللائي شاركن في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة هذا العام».

وتابعت «جابرييل»: «أنا متحمسة للمضي قدمًا للتدريب كي أكون ملكة جمال الكون، وأشارك في العديد من الأعمال الخيرية».