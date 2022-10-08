الامارات | ثاني أغلى حجر كريم.. من اشترى «النجمة الوردية»؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت ماسة وردية بيعت أمس في مزاد بهونغ كونغ رقماً قياسياً جديداً لسعر قيراط ماسة أو حجر كريم، وفقاً لدار «سوذبيز» للمزادات.

وأوضحت الدار أن الحجر النادر المسمّى «نجمة ويليامسون الوردية» والذي يبلغ وزنه 11,15 قيراطاً بيع لقاء 453,2 مليون دولار هونغ كونغ، أي ما يعادل 57,7 مليون دولار أميركي، ما يجعلها ثاني أغلى حجر كريم يباع في مزاد.

ولم يُكشف عن هوية الشاري الفائز، وهو من مدينة بوكا راتون في ولاية فلوريدا الأميركية. وتجاوز السعر النهائي ضعف الثمن المقدر البالغ 21 مليون دولار.

وكانت القطعة المرغوبة ثاني أكبر ماسة وردية تباع في مزاد. ويُعد الماس الوردي أندر الأحجار الكريمة وأكثرها استقطاباً للطلب في السوق العالمية.

وكان الرقم القياسي لماسة وردية تحقق عام 2017، عندما بيعَ حجر «سي تي إف بينك ستار» خلال مزاد علني في هونغ كونغ في مقابل 71,2 مليون دولار.