احذر.. هذه العلامة في الساقين تكشف الإصابة بسرطان المثانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني العديد من الأشخاص أزمة صحية تتمثل في تورم الساقين، ورغم أن البعض يتجاهلها، ويعتقد أنها ستختفي من تلقاء نفسها، لكن هذا العرض قد يشير إلى الإصابة بمرض خطير.

ووفقا لما ذكره موقع powerofpositivity، قد يكشف تورم الساقين علامة على الإصابة بمرض قاتل، ألا وهو سرطان المثانة.

ويبدأ سرطان المثانة داخل الخلايا الموجودة على طول بطانة المثانة، والتي تنمو ببطء حتى تصبح ورما.

وحذر الدكتور جيريمي أوتس، أخصائي أمراض المسالك البولية، من تورم الساقين لأنه قد يشير إلى مرحلة متقدمة من سرطان المثانة.

ونصح جيريمي بضرورة زيارة الطبيب فورا، حال المعاناة من تورم الساقين، أو هذه الأعراض الأخرى، كالتالي:

آلام أسفل الظهر

عدم القدرة الكاملة على التبول

التهاب المسالك البولية

الدم في البول

تورم القدمين

آلام العظام

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