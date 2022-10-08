فيديو| ثعبان يزحف على ظهر امرأة أثناء نومها.. ماذا فعلت بعدما شعرت به؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

في مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، شوهدت سيدة مستلقية على مرتبة بينما زحف ثعبان على ظهرها.

يُظهر الثعبان جالسًا على المرأة وهي نائمة في الغابات الهندية، والسيدة تطلب المساعدة، وفق ما أورد موقع "dnaindia".

لكن ماحدث بعد ذلك، أثار دهشة جميع المشاهدين للفيديو، حيث بقي الثعبان على ظهرها لعدة دقائق، قبل أن ينزلق بعيدًا عنها دون إلحاق أي ضرر بالسيدة.

أذهل الفيديو المشاهدين في جميع أنحاء العالم، حيث شاهده أكثر من 39800 شخص عقب نشره، وحاز على أكثر من 1،159 إعجابًا و 204 إعادة تغريد.

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