فيديو يثير جدلا.. امرأة تعطي طفلا جرعة من "الفودكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشر مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي، لسيدة تقيم في شمال ويلز، بريطانيا تضحك وهي تعطي طفلا جرعات من "الفودكا"، وهو مشروب كحولي شائع.

وسرعان ما انتشر المقطع، بدأت شرطة المنطقة تحقيقًا، وأكدت أن الخدمات الاجتماعية ستتولي حماية الطفلة، لكنها لم تكشف عن العلاقة بين المرأة والطفل.

ووفقًا لموقع "walesonline"، انتقد آلاف المشاهدين الفيديو الذي انتشر عبر تطبيق "tik tok".

وقالت الشرطة: "إن الخدمات الاجتماعية بذلت قصاري جهدها لحماية الطفل، لكنها لم تكشف عن العلاقة بين المرأة والطفل التي شوهدت في الفيديو".

وأضافت: "نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يشتمل على طفل صغير يتناول الكحول من قبل شخص بالغ".

وتابعت: "يرجى التأكد من أننا نعمل حاليًا جنبًا إلى جنب مع الخدمات الاجتماعية لحماية الطفل، ونواصل التحقيق في الأمر وليس لدينا مخاوف أخرى بشأن الطفل".

اضغط هنا