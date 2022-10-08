الامارات | إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة إكسبو دبي إقبالا كبيرا من الزوار لحضور فعاليات ذكرى المولد النبوي التي شملت فقرات تراثية وشعبية وعروضا ضوئية مبهرة.

وعاش الحضور تجربة آسرة مع مجموعة فن "المالد" التي أنشدت الذكر والمدائح النبوية وقصصا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في ساحة الوصل القلب النابض لمدينة إكسبو دبي ورافقتها عروض ضوئية خلابة على قبة الساحة التي تشكل أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم. وستسمر فعاليات المولد النبوي يوميا من بعد أذان المغرب إلى موعد أذان العشاء حتى يوم الأحد 9 أكتوبر.

كما تشهد قبة ساحة الوصل بعد أذان العشاء عرض"راشد الخير" بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ويقدم العمل الإبداعي استعراضاً لمسيرة باني دبي ورؤيته ويبعث برسالة وفاء وعرفان لقائدٍ يشهد له سجله وإنجازاته.