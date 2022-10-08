تعرفي على السعرات الحرارية بقطع حلاوة المولد.. احذري من الإفراط بها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل المسلمون اليوم، بذكرى ميلاد أشرف الخلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلال هذا اليوم الفضيل، تأتي مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بعدة صور مختلفة، التي تأتي من بينها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تناول الحلوى المخصصة لهذا اليوم الفضيل.

وخلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يُقبل الكثير من الأشخاص على تناول حلوى المولد بأصنافها المختلفة، التي تحمل كميات كبيرة من السعرات الحرارية، وهو ما كشف عنه أخصائي التغذية العلاجية، رامي صلاح الدين، خلال استضافته مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج «هي وبس»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

السعرات الحرارية بحلوى المولد

وخلال الحلقة، كشف خبير التغذية عن السعرات الحرارية المتواجدة بكل قطعة بحلوى المولد، التي جاءت كالآتي:

1- 100 جم فولية = 800 سعر حراري.

2- 100 جم حمصية = 400 سعر حراري.

3- 100 جم = سمسمية 650 سعرًا حراريًا.

4- 100 جم لوزية = 650 سعرًا حراريًا.

5- 100 جم بندقية = 700 سعر حراري.

6- 100 جم لديدة = 500 سعر حراري.

7- 100 جم جوز هند = 650 سعرًا حراريًا.

8- 100 جم ملبن سادة = 820 سعرًا حراريًا

كيفية التخلص من السعرات الحرارية لحلوى المولد

وللتخلص سريعًا من السعرات الحرارية التي نحصل عليها من تناول قطع حلوى المولد المختلفة، نصح خبير التغذية، بممارسة التمارين الرياضية بعد مرور نصف ساعة على الأقل من أكلها، وألا تقل مدة التمارين عن ساعة.