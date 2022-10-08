العذراء والشعر الأبيض.. فتيات يواجهن نظرات التنمر بالثقة والتحدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصل بيضاء فضية اللون، تظهر فجأة دون مقدمات تعتلي شعر الفتيات الشابات، رغم صغر سنهن، إما لعوامل وراثية أو لأسباب مرضية، تتسبب في الإحراج للبعض، تشعرهن بتقدمهن بالعمر، تسلب طاقة فتيات وأخريات يعتبرونها نضج، البعض ييحثن بشتى الطرق للتخلص من ذلك اللون الذي أعاق حركتهن باللجوء للصبغ، لكن البعض الآخر يقررن إظهاره أمام الجميع، دون الالتفات لكلمات التنمر المتهكمة على أنوثتهن، ويقررن التحرر من نظرات السخرية وألسنة المنتقدين.

«الوطن» فتحت حكايات الشابات مع خصلات الشعر الأبيض، وحكايات على ألسنة بنات العشرينات والثلاثينات، اللواتي قررن تحدي الانتقاد والظهور بكامل الأناقة، فضلًا عن الشق الطبي وأسباب الظهور وحكايات من داخل مراكز التجميل والعناية بالمظهر والشعر.