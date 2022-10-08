لغة الجسد في الإعجاب.. تظهر على الراجل أكتر من النساء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر لغة الجسد من الفنون التي تندرج تحت علم الفراسة، إضافة إلى أنّها موجودة لدى الجميع لكن تختلف باختلاف الخبرة والتعلم والممارسة، كما أنها تتميز عند الأنثى أكثر من الرجل لأن لها القدرة على فهم لغة الجسد أكثر منه لقدرتها على تخبئة ما تشعر به، إضافة إلى أنّ البعض يمتلك تلك الموهبة بالفطرة، لذلك يعرض «هن» في التقرير التالي لغة الإعجاب عند المرأة والرجل وهل الاستفزاز من علامات الإعجاب أم لا؟

لغة الجسد في الإعجاب عند المرأة

وعن لغة الجسد في الإعجاب عند المرأة، قالت الدكتورة رغدة السعيد الباحثة في لغة الجسد، وخبيرة في العلاقات الإنسانية عبر برنامج «صباح الخير»، إنّ لغة الجسد في التعبير عن الإعجاب عند المرأة منها الرمشة وكل ما الرمشة مدتها بتطول دا شعور بالملل، إنما لو زادت بتدل على الإعجاب والحب، والانكماش أيضا يدل على الإعجاب إذ تحس أنها قليلة أو بمعنى أصح الحياء، كمان الست ليها نظره عند الإعجاب بتأثر الراجل وهي موجودة عند اتنين عكس بعض هما هند رستم وليدي ديانا، الدقن لتحت والعين لفوق النظرة دي فيها خضوع زي الطفلة بتحسس الراجل أنه عايز يحتويها.

لغة جسد الرجل المعجب من بعيد

تختلف لغة الجسد عند الرجل أكثر من المرأة فهو يظهر عليه سريعا الاعجاب أما هي فلها قدرة على الخداع أو عدم اظهار إعجابها لكنها عند الاعتراف بالحب تظهر كل مشاعرها، قالت «السعيد»: «نظرات الراجل المعجب بتبان عكس الست، الست بيظهر عليها الحياء شوية، لكن الراجل بياخد وضع الطاووس وياخد مساحة أكبر، وكمان لأنه بيبص ليها باكتافه عشان فيها اهتمام وشغف أكتر إعجاب الست فيه حياء شوية، وكمان لما تعمل الشعر على جنب، الضحكة اللي بيظهر فيها عظام العيون».

وأضافت:«إعجاب الرجل المعجب من بعيد بيبان من طريقة نظرته واتجاهه ليها وبيظهر إذا كان مهتم أو نظرة إعجاب بس».

هل الاستفزاز من علامات الإعجاب؟

لا يمكن التأكيد بأن الاستفزاز من علامات الاعجاب لكن الغالبية العظمى من الرجال تعتمد على هذا الأسلوب في جذب الانتباه إذا وقع في الحب، وفق ما قالته دكتورة رغده السعيد، في أثناء الحديث عن علامات الإعجاب.