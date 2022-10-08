كيف تقع المرأة الميزان في الحب؟.. «تجنب الجدال معها واستمع إليها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتميز أنثى الميزان بحبها للحرية والفن واللباقة والدبلوماسية وهي صفات تنتطبق على ذكور وإناث هذا البرج، لكن بالنسبة للمرأة الميزان من الصعب أن تقع في الحب؛ لأنها عنيدة ومتمردة ولا تقتنع بسهولة وتستغرق الكثير من الوقت حتى ترضي القلب والعقل، لذلك عند المحاولة معها في الحب يجب تجنب المشاجرات معها والالتزام والإصغاء لآرائها والأهم من ذلك تقدير مشاعرها.

عيوب المرأة الميزان في الحب

قالت عالمة الفلك عبير فؤاد عبر برنامج «حديث المساء»: «عيوب أنثى الميزان في الحب أنها مترددة بيوازن ديما بين عقله وقلبه، ديما يتقال عنه أنه عنيد أو منقاد لكنه مفكر ومتردد، ودائما تبحث عن المثالية وترضي قلبها وعقلها متعرفش تحب حد إلا لو عقلها موافق عليها، وممكن نعتبرها ميزة، حساسة جدا لدرجة ممكن تعمل مشكلة من موقف ممكن يعدي، وأحيانا متمردة ويقال عنها عنيدة لكن إذا حاول شخص ما فرض عليها شيء لا تحبه، ومن عيوبها كثرة الجدال والنقاش».

هل المرأة الميزان قوية

على الرغم من مظهرها الجميل والجذابة الذي قد يظهر انها ضعيفة أحيانا إلا أنها تتمتع بالقوة والنجاح، وقالت «فؤاد»:«امراة الميزان قوية وناجحة جدا في التحليل النفسي ومستمعة جيدة، لها روح مخلصة وقوية ودائما بتدي النصائح بقوة وإخلاص، عندها روح عدل دون إحراج، تنجح جدا في الفن والمحاماة ومحبة للجمال».

صفات المرأة الميزان الجسدية

تتمتع أنثى الميزان بالأناقة واللطف والذكاء وتهتم بمظهرها الخارجي بشكل دائم، وقالت عبير فؤاد: «أنثى الميزان لها مظهر شديد الأنوثة وعقل شديد الرجولة، مظهرها الأنثوي ممكن يخدع الراجل ويبان عليها إنها سطحية، بتهتم بشكلها ولبسها لكن في وقت المناقشة بيظهر ذكائها، ومن نقط الذكاء بتاعها انها بتقلله مع زوجها أنها تخضع له أحيانا»، كما أنها تحب شراء العطور والملابس المميزة.