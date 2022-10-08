مشروب سحري لتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ.. لا تضيف «سكر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية العام الدراسي تبحث الأمهات عن الوجبات والأطعمة التي تساعد الطفل على تحسين الذاكرة وزيادة التحصيل الدراسي وسرعة الفهم، وهذا يرتبط بالنظام الغذائي للطفل، ومع ذلك أيضا هناك المشروبات التي تقوي الذاكرة منها عصير البنجر الذي لا تهتم به الكثير من الأمهات فقد لا يعجب الطفل لكنه بجانب فوائده للمخ له فوائد أخرى كثيرة، ويقدم «هن» في التقرير التالي بعض المشروبات السحرية لتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ.

مشروب سحري لتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ

قالت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة لـ«هن»: «بالنسبة المشروب السحري لتقوية الذاكرة وسرعة الفهم في مشروبات كتير تساعد على تقوية الذاكرة وأهمها المشروبات الغنية بالبقوليات زي حلبة المغات أو المغات بشرط أن ميكنش فيها سكر كتير ونقلل الزيت ويفضل أن يكون زيت زيتون ونقلل السمنة»

وأضافت «شعير»: «في مشروبات تانيه منها المشروب الذهبي وهو مشروب هندي بيقوي الذاكرة والمناعة ويحمي من الكانسر هو عبارة عن لبن مغلي معاه كركم وبيتحلى بطرق مختلفه، ممكن نطور فيه ونعمله بلبن ساقع معاه موز وزبدة فول سوداني وكركم وعسل نحل هيكون حلو جدا لكن لا يفضل الإكثار منه عشان السعرات الحرارية ، وأخيرا عصير البنجر أو مشروب البنجر وهو من الحاجات اللي بتقوي أو تحسن تدفق الدم للمخ وبالتالي يحسن الذاكرة والتحصيل الدراسي نسبة هيموجلوبين الدم»

مشروبات أخرى لتحسين الذاكرة

من المشروبات السحرية لتقوية الذاكرة سرعة الفهم هناك عصير الرمان الغني بالفوائد الصحية وذلك لأنه مليء بالعناصر المفيدة لمضادات الأكسدة، والتي تساعد في إصلاح تلف الخلايا في الدماغ والجسم بسبب وجود الجذور الحرة، كما أنه يساعد في تحسين الدورة الدموية، ما يحسن من إمداد الدماغ بالأكسجين ويؤدي إلى تحسين أداء الدماغ وسرعة الفهم والحفظ.