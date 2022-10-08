مقشر للوجه.. اعمليه في المنزل بمكونات من المطبخ

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مقشر للوجه، واحد من الوصفات التي تبحث عنها الفتيات والسيدات، للشراء جاهزة أو صنعها في المنزل، للحصول على وصفة طبيعية تساعد على تنظيف البشرة بعمق، وإزالة الجلد الميت.

مقشر للوجه

كان الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية نصح، خلال حديثه لـ«هُن»، باستخدام المواد الطبيعية التي لا تترك آثارا جانبية سلبية على الوجه.

مقشر للوجه للبشرة الحساسة

استخدمي مقشر للوجه للبشرة الحساسة، بخليط الصبار والأرز المطحون، فهو ينظف البشرة بعمق دون ترك التهابات أو حبوب.

المكونات:

1/2 كوب من الأرز المطحون.

2 ملعقة صغيرة من سائل الصبار الطازج.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تطبيق مقشر للوجه للبشرة الحساسة

في وعاء عميق، اخلطي المكونات السابق ذكرها جيداً.

ضعي الخليط برفق على الوجه.

اتركي المقشر على بشتك يعمل لمدة 5-10 دقائق على الأقل.

اغسلي المقشر بالماء الفاتر.

تجنبي استخدام الصابون أو غسول الوجه لإزالة المقشر.

مقشر للوجه كريم

يمكنك الاختيار بين مقشرات الكريم الجاهزة والتي تُباع في الصيدليات ومتاجر مستحضرات التجميل، وفقًا لنوع بشرتك، ويفضل تحت إشراف طبيب الجلدية الخاص بك.

إليك مقشرات سهلة للوجه، اصنعيهم بنفسك للحصول على بشرة نضرة وفقًا لموقع «BOLDSKY».

مقشر للوجه بالقهوة وزيت جوز الهند لمنع ظهور علامات الشيخوخة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو أي زيت (لوز، جوجوبا، زيتون).

احضري وعاء عميقا، وامزجي المكونين جيدًا.

شكلي معجونا خشن الملمس.

ضعي المقشر على وجهك أو جسمك.

افركيه بحركات دائرية.

اغسليه بالماء الدافئ أو الفاتر.

اتركيه حتى يجف.

مقشر الوجه بالليمون والعسل والسكر لـ بشرة جميلة متوهجة.

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من العسل في ربع كوب من السكر.

ضيفي للخليط بضع قطرات من زيت الليمون العطري أو ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

قلبي جيدا ويخزن في وعاء.

استخدمي هذا المقشر مرتين في الأسبوع لفتح المسام وجعل البشرة نضرة.

مقشر السكر وزيت الزيتون

فقط اخلطي نصف كوب من السكر وزيت الزيتون في وعاء سويًا.

استخدميه على بشرتك بحركات دائرية ثم اغسليه بالماء.

خزنيه لحين الحاجة إليه.