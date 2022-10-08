ماسك للوجه لبشرة مشرقة خالية من الحبوب.. نتائج مضمونة في فترة قصيرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكثير من الفتيات يبحثن عن ماسكات لعلاج الحبوب والعيوب التي توجد في البشرة وتؤرقها طوال الوقت، وتقلل من أنوثتها وجمالها، إذ تعتبر الحبوب من أكثر المشكلات التي تواجه البعض منهن، وتتسبب في مشكلات كثيرة، لذا تبحث عن ماسك للوجه المرهق الذي يعيد لها حيويتها ونضارتها من جديد، سواء ماسك للوجه المرهق بالعسل أو ماسكات التي تدخل فيها القهوة وتعطي نتائج مذهلة في فترة وجيزة.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، ماسك للوجه المرهق، سواء بالعسل أو بالقهوة، التي تعطي نتائج مذهلة للتفيات وتعيد الإشراقة إليهن، وفق خبيرة التجميل ريهام جهاد، في برنامج «السفيرة عزيزة»، والذي يعرض على قناة «DMC».

ماسك للوجه المرهق بالعسل

ويعتبر ماسك الكركم والعسل، من أكثر الوصفات التي يُنصح بها التي تعيد للوجه نضارته وحيويته وتخفي العيوب مثل الحبوب، ويتم ذلك من خلال إحضار ملعقة من الكركم، مع ملعقتين كبيرتين من العسل، ويخلط الخليط ويوضع على الأماكن التي تحتوي على الحبوب في الوجه والجسم، ويترك مدة 15 دقيقة ثم يُغسل جيّداً بالماء، مع تكرارها يوميًا للحصول على النتائج المطلوبة.

ماسك للوجه بالقهوة

ماسك القهوة للوجه، من اكثر الأنواع التي تفضلها الفتيات، وتجدي ثمارها إذ تساعد على شد البشرة وتبييضها وتقشيرها، كما تخفي العيوب الموجودة بها، ويمكن ذلك من خلال خلط القهوة مع الحليب وتحريك الخليط جيدًا، ووضعه على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثُم غسل الوجه بالماء البارد، ويمكن استخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة ومضمونة.

ماسك القهوة مع العسل

يتم وضع البن المطحون على نصف ملعقة من العسل ومن ثم تقليبها جيدًا، ووضعه على البشرة للحصول على نتيجة مضمونة لمدة لا تزيد على 5 دقائق حتى تشعري بشد في البشرة، يمكن فرك الماسك باليد جيدًا لتقشير الجلد الميت وغلسه بالماء الفاتر.