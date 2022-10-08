دار فالنتينو للموضة تطفئ الأضواء مبكرا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قررت داء الأزياء الإيطالية الشهيرة فالنتينو إطفاء الأنوار في متاجرها في وقت مبكر من الليل لتوفير الطاقة وتشجيع "الوعي البيئي"، لتتبع بذلك خطى العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة إل.في.إم.إتش.

وقالت الشركة إنه اعتبارا من الليلة الماضية ستُطفأ الأنوار في حوالي 95 متجرا لفالنتينو حول العالم كل ليلة في الساعة العاشرة مساء، مضيفة أنها تقدر أن تسفر هذه الخطوة عن خفض الاستهلاك اليومي للطاقة بأكثر من 800 كيلووات في الساعة.

وفيما تواجه أوروبا خطر حدوث أزمة في الطاقة، قالت إل.في.إم.إتش الشهر الماضي إنها ستطفئ الأنوار في المتاجر في العاشرة مساء وستبدأ بمتاجرها في فرنسا في أكتوبر تشرين الأول وتعتزم اتخاذ إجراءات لتوفير الطاقة في أجزاء أخرى من العالم في مرحلة لاحقة.