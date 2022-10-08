أمريكي يعاني من حساسية غريبة: ممنوع الطماطم والباذنجان والمخلل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قد يكره بعض الناس الخضروات لدرجة أنهم يعتقدون أن لديهم حساسية تجاهها، ويمكن أن يصابوا بالمغص أو المرض إذا تناولوها، لكن الأطباء وجدوا الرجل الأول الذي يعاني بالفعل من تلك المشكلات بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إذ يعاني رجل أمريكي يبلغ، 36 عاما، من حساسية الخضار، إذ يُصاب فجأة بطفح جلدي مثير للحكة ويمرض في كل مرة يأكل فيها الطماطم أو الباذنجان أو الخضار المخلل،

تفاصيل إصابة رجل بحساسية من المخلل

يصاب الرجل الأمريكي بطفح جلدي أحمر اللون ومثير للحكة في جميع أنحاء جسده، ويشعر بمرض خطير في كل مرة يأكل فيها الخضار المخلل والطماطم والباذنجان، وظهرت أعراضه في غضون 5 ساعات من تناول الوجبة المليئة بـ الخضروات.

عانى الرجل لمدة 17 عامًا من هذه الحالة، قبل أن يتم تشخيصه أخيرًا بحساسية شديدة من الهيستامين وإعطائه خطة وجبات مخصصة، يقول الأطباء إنّه أول مريض معروف يعاني باستمرار من رد فعل تحسسي شديد بعد تناول أطعمة معينة، ليست الخضروات وحدها هي التي تسبب له المرض، ولكن أيضا مع البيتزا والمأكولات البحرية والجبن والنبيذ وبعض اللحوم، كل ذلك يزعجه.

تبدأ أعراض المرض بالغثيان والتعب الشديد والحمى وقلة الشهية والقيء أحيانًا، وتستمر هذه المرحلة عادة لمدة يومين، ولكن من وقت لآخر قد يصاب بصداع نابض يستمر لمدة تصل إلى أسبوع، ثم يصاب بطفح جلدي أحمر يغطي رقبته وصدره وذراعيه الداخلية وفخذيه، يتلاشى عادة في غضون 24-36 ساعة.

إلى جانب الطفح الجلدي، تظهر تقلصات في المعدة والتهاب الحلق والإسهال، تسببت المرحلة الثالثة والأطول في سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال والصداع لمدة تصل إلى أسبوعين، من الأعراض الأخرى التي حدثت طوال الوقت «حرقة المعدة، وارتعاش العضلات، والعطس، والنعاس، ورائحة الدخان بعد الأكل»، وبم يكن المريض يعاني من أي حالة طبية أو حساسية أخرى.

يأكل المريض الآن نظامًا غذائيًا منخفض الهستامين ليظل خاليًا من الأعراض التحسسية، والهيستامين مادة كيميائية مناعية مرتبطة بالحساسية، لكنها تؤدي إلى إطلاق حمض المعدة وتتواصل مع الدماغ، وهو موجود في الجسم، ولكنه موجود أيضًا في الكثير من الأطعمة الشائعة، ويمكن أن يحدث رد الفعل التحسسي ببساطة عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على الهيستامين.