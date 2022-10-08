كل ما تريد معرفته عن رجيم الماء.. فنان شهير خسر 16 كيلو بسببه في فترة قصيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحاول عددٌ كبيرٌ من السيدات والفتيات، البحث عن أنظمة غذائية مختلفة، ووسائل لخسارة الوزن واتباع دايت يتناسب مع الجسم؛ ليصبحن بقوامٍ ممشوق ووزنٍ ملائم، للحفاظ على جمالهن ورشاقتهن، ويعتبر رجيم الماء، من أكثر الأنظمة التي تلجأ إليها الفتيات خلال تلك الفترة، كونه من أكثر الطرق التي تحافظ على الجسم وتقيه من الأمراض.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، فوائد رجيم الماء، وتجارب البعض معه، والفئات الممنوعة من اتباعه.

فوائد رجيم الماء

تحدثت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عن فوائد رجيم الماء، خلال حديثها لـ«هُن»، إذ تقول: «يساعد رجيم الماء الذي بات يتّبعه الكثير من الأشخاص خاصة النساء، على ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة، فضلًا عن الوقاية من خطر الإصابة بالشيخوخة المبكرة، بخلاف تقليل الإصابة بأمراض العصر مثل السكري وأمراض القلب والسرطان، كما يساعد رجيم الماء في المساعدة على تخلص الوزن من الدهون المتراكمة، وحماية الكلى وتجمع حصوات المرارة، لكن هناك فئات ممنوعة من اتباعه وهو الأقل من 18 عاما، والذين يعانون من أمراض مزمنة».

تجارب رجيم الماء

الكثير من الأشخاص استطاعوا خسارة كميات كبيرة من الوزن بفضله، لعل من بينهم الفنان محمد ممدوح، الشهير بـ«تيسون»، الذي تحدث عن كواليس خسارته لوزنه إذ خسر نحو 16 كيلو جرام في 18 يومًا فقط، مع استخدام أوراق النعناع والعسل، وقال عنه في إحدى اللقاءات التلفزيونية: «من كام سنة اتبعت نظام غذائي وصحي، وبدأت اقرأ عنه وأشرب مياه فقط، هو مش بس بيخسس هو بيعالج جدا، وليا 3 معالق عسل في اليوم، وحقيقي طلعت صحية جدا وعلى المستوى النفسي».

رجيم الماء والمشي

يعتبر رجيم الماء، من أكثر الطرق الفعالة التي تحمي الجسم من السموم الضارة، كما أن نتائجه مضمونه، لكن حذر الخبراء بعدم ممارسة الرياضة خلال تلك الفترة، لأن الجسم يدخل في حالة التغذي على العضلات بدلًا من الدهون، وحينما يقوم الشخص بممارسة الرياضة يشعر بالإرهاق الشديد والدوار.