عودة عزيزة جلال للفن بعد اعتزالها بـ37 عاما.. من هي صاحبة أغنية «مستنياك»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

درست مخارج الألفاظ والحروف، وعرفت بالصوت العذب الجمهور، هي المطربة عزيزة جلال، التي نالت فرصة الغناء أمام الملك الراحل الحسن الثاني، لتعود مُجددًا للساحة الفنية بعد نحو 37 عامًا من اعتزالها، بعد أن ظهرت خلال مشاركتها في مهرجان الغناء بالفصحى في المملكة العربية السعودية.

عزيزة جلال في مهرجان الغناء بالفصحى

ونشرت الفنانة عزيزة جلال، مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رفقة الفنان العراقي كاظم الساهر، الذي ظهر وهو يستقبلها قبل بدء حفلها بالمهرجان، لتضج صورها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلى الفور عاد البحث على الفنانة عزيزة جلال، صاحبة الطلة المميزة، والأغاني الخالدة، وعلى رأسها «مستنياك».

معلومات عن عزيزة جلال

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن عزيزة جلال، بحسب تصريحات سابقة لها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة».

- وُلدت عزيزة جلال عام 1958.

- نشأت الفنانة الكبيرة بمدينة مكناس في المغرب.

- أكملت عزيزة جلال تعليمها بمدارس مكناس.

- درست المقامات الموسيقية وقواعد الصولفيج بنفس المدينة.

- عام 1975، شاركت الفنانة عزيزة جلال في مسابقات البرنامج الغنائي «مواهب».

- أدت عدة أغاني وطنية في مناسبات عيد الجلوس بعهد الملك الراحل الحسن الثاني.

- أبدعت في الغناء أمام الملك الراحل الحسن الثاني، خلال الاحتفال بعيد الجلوس، وهي في الـ20 من عمرها.

- في عام 1975 غادرت عزيزة جلال المغرب، وذهبت للإمارات أول مرة.

- تعاملت مع العديد من الملحنين المصريين، أبرزهم محمد الموجي، والسنباطي وسيد مكاوي وبليغ حمدي وكمال الطويل وحتى حلمي بكر.

- صرحت من قبل، أنها تعلمت من السنباطي كيف تنطق الكلمات نطقاً سليماً، والاهتمام بمخارج الألفاظ والحروف.

- عُرفت في الوطن العربي بأغنية «مستنياك».

- قدمت العديد من الحفلات، في دول عٍدة، أبرزها المغرب، القاهرة والإسكندرية، العراق والكويت، وأبو ظبي ودبي وتونس، والعديد من عواصم الوطن العربي.

- تزوجت من رجل الأعمال السعودي الشيخ علي بن بطي الغامدي، عام 1985.

- قررت عزيزة الاعتزال عام 1985، للتفرغ للمنزل والأمومة.

- قررت العودة من قبل، بعد غيابها لسنوات واعتزالها الفن، تحديدًا في 2019.