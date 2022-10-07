بنات بوتين.. جمال ومناصب عليا وعقوبات أمريكية «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين، اليوم 7 أكتوبر، والذي ظل يحافظ مرارًا وتكرارًا على ألا تظهر ابنتاه ماريا وكاترينا، لوسائل الإعلام، رغم أن الحديث عنهما كان دومًا ما يشغل الصحافة بين الحين والآخر، فهما الابنتان الوحيدتان «المعترف بهما رسمياً» بحسب الجارديان.

بوتين يتحدث عن ابنتيه

وعلى الرغم من محاولات إبعادهما عن الإعلام، كان تحدث عنهما بوتن من قبل، تحديدًا في 2015، بعد إشاعات عن هروبهما، أكد إنهما تعيشان في روسيا وتتابعان دراستهما وعملهما.

وفي مؤتمر صحفي عام 2019، رفض الرئيس الروسي الردعلى سؤال حول النفوذ التجاري المتزايد لابنتيه وعلاقاتهما بالحكومة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن ابنتي بوتين، وفقًا لما ذكرته «دويتشه فيله»

من هن بنات بوتين ماريا وكتارينا؟

«ماريا فورونتسوفا » الابنة البِكر لبوتين.

هي باحثة في مجال تأثير الهورمونات على الجسم البشري.

تعمل الابنة البكر، أخصائية في علاج الغدد عند الأطفال.

تزوجت من رجل الأعمال الهولندي خوريت فاسن في 2013.

أما الابنة الصغرى هي «كتارينا تيخونوفا»

ولدت عام 1986 في ألمانيا.

درست تيخونوفا التي تستخدم اسم عائلة جدتها، في جامعة سانت بطرسبرج الحكومية وحازت على ماجيستير في الرياضيات والفيزياء.

اشتهرت بحبها للثقافة اليابانية ورقص الروك الرياضي القريب من الجمباز.

في عام 2015 حققت ابنة بوتين الصغيرة، المركز الخامس لكأس العالم لـ«روك الجمبا» في سويسرا.

تزوجت تيخونوفا من كيريل شامالوف، واحد بين أصغر أثرياء روسيا، إذ عيّن في منصب كبير داخل أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي في عمر العشرين فقط، تحديدًا عام 2002.

في 2020، عينت تيخونفا على رأس معهد تابع لجامعة سانت بطرسبرج، وهو معهد «قضايا الذكاء الاصطناعي والأنظمة الفكرية».

عقوبات على ابنتي بوتين

في أبريل 2022، أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات مُدمرة على روسيا، تتضمن ابنتي الرئيس الروسي، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أفراد عائلة الرئيس فلاديمير بوتين يخفون ثروته.