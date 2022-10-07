صدمة وذهول.. تقدم لها بطلب الزواج أمام الناس فصفعته على وجهه

محمد اسماعيل - القاهرة - رد فعل صادم لفتاة تقدم إليها حبيبها لطلب الزواج خلال حضورهما إحدى مباريات البيسبول، غير إنها صفعته على وجهها أمام الجميع.

ولم يتوقع الحشود خلال مشاهدة فريق تورونتو بلو جايز وهو يواجه فريق بوسطن ريد سوكس، أن ينتهي عرض زواج رومانسي إلى هذه النهاية المأسوية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة وحصد أكثر من 250 ألف مشاهدة، ظهر فيه الشاب ألكسندر كوردا يتقدم للزواج من حبيبته، حاملا بيده خاتمًا مصنوعًا من السكاكر.

ولعل ما دفع الفتاة لرد فعلها العنيف هذا هو عندما أخرج الإسكندر صندوقا أسودا صغيرا من جيبه ليكشف عن خاتم الزواج المزيف.

وعندما رأت صديقته الخاتم، دهشت وصفعته على وجهه، بينما صرخ المشجعون في رعب من مقاعدهم.

في حين أنه من غير المعروف ما إذا كان الاقتراح حقيقية أم لا، فقد تكهن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان مجرد خدعة لجذب الانتباه.

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