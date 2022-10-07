حسب برجك.. تعرف على يومك الأكثر حظا في الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

برجك يمكن أن يكشف الكثير عن صحتك وثروتك وعلاقاتك وبالأيام الأكثر حظًا بالنسبة لك أيضا.

وفي هذا الصدد نوضح لكم اليوم الأكثر حظًا في الأسبوع المقبل حسب كل برج، وفق ما أورد موقع " timesofindia".

برج الحمل والعقرب:

يعتبر يوم الثلاثاء من أكثر أيام الأسبوع حظًا بالنسبة لهم، وهو أيضًا اليوم المثالي لبدء العمل على خطط ومشاريع جديدة.

برج الثور والميزان:

بالنسبة إلى مواليد برج الثور والميزان يوم الجمعة هو يوم الحظ لهم، حيث يشعران بالاستقرار والتوازن والأمان وتبادل الأفكار حول أفكار مختلفة والتركيز على التواصل الاجتماعي مع الآخرين.

برج الجوزاء والعذراء:

من المرجح أن يقضي الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا البرج وقتًا رائعًا ومنتجًا يوم الأربعاء، ويكونون فيه أكثر كفاءة.

برج السرطان:

يشعر مواليد برج السرطان يوم الاثنين بأنهم مستعدون لمواجهة العالم، بالإضافة إلى إنهم أكثر نشاطًا وترتيب جميع خططهم.

برج الأسد:

يوم الأحد مناسب للتألق والنشاط والإنتاجية بالنسبة لهم.

برج القوس والحوت:

يمنحهم يوم الخميس الوقت الكافي للتأمل ولتعويض ما فاتهم.

برج الجدي والدلو:

يوم السبت هو الذي ينجزون فيه جميع أعمالهم، دون ترك أي خطأ.

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