عارضة أزياء تحرق فستان زفافها بعد الطلاق: "شعرت بالقوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قررت عارضة أزياء بريطانية التخلص من فستان زفافها بإشعال النيران فيه، من أجل "الشفاء" من آثار الطلاق.

ويبلغ قيمة فستان عارضة الأزياء التي تدعى إيما لو، تبلغ من العمر 38 سنة، 800 جنيه إسترليني، ما يعادل 17973 جنيها مصريا، ووفقًا لصحيفتي "ديلي ميل" البريطانية، و"نيويورك بوست".

وانفصلت أخصائية العلاج الطبيعي وعارضة الأزياء عن زوجها في ديسمبر عام 2018 بعد زواج دام 4 سنوات ونصف.

وقالت إيما: "تم تشخيصي بالفيبروميالجيا منذ أن كنت في الثالثة والعشرين من عمري، لقد أثرت على الكثير من حياتي، وعملي وأحلامي وأثرت على علاقتي مع زوجي".

والفيبروميالجيا هو "الألم العضلي الليفي"، حالة مزمنة طويلة الأمد، تتسبب بألم في العضلات والعظام، والتعب العام، واضطرابات النوم والإدراك.

ويحدث نتيجة التعرض لصدمة بدنية، أو جراحة، أو التهاب، أو ضغط نفسي شديد، ويعاني الكثير من الأشخاص المصابين أيضًا من الصداع، واضطرابات في المفصل الفكي الصدغي (TMJ) ومتلازمة القولون العصبي والقلق والاكتئاب.

وتابعت: "كان زواجنا ساماً، كنت مكتئبة للغاية ومرهقة، لكننا تزوجنا رغم أننى لم أكن على ما يرام، وساءت علاقتنا العاطفية وأصبحت سامة، وبدأت رحلة الاكتشاف والشفاء الذاتي، حزنت على فقدان زواجنا ولكنني حزنت أيضًا على جرحي منه".

وأوضحت كيف جاءت لها الفكرة قائلة: "في الوقت الذي كانت تتحدث فيه صديقة عن إتلاف فستان زفافها، قلت إنني أحب أن أفعل ذلك، كانت لدي فكرة في ذهني أن أغمره بالطلاء لجعل لونه داكنًا".

وتابعت: "كنت أعمل كعارضة أزياء في هذه الفترة، وتواصل معي أحد المصورين بشأن جلسة التصوير، لكنني سألت إذا كان بإمكاننا تنفيذ فكرتي".

وأضاف: "كان شعور رائع، لقد أحببته كثيرًا لدرجة أنني شعرت بأنني من المشاهير، وبعد انتهاء اليوم، عدت إلى المنزل، وكنت امتلك طاقة مذهلة من حولي، وشعرت بالقوة، أود أن أوصي أي امرأة أو رجل أن يتخلص من ملابسهم لبدايات جديدة".

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