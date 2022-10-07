ماذا يحدث لجسمك عند حبس البراز لفترة طويلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التبرز هو جزء صحي من وظائفنا الجسدية، ولكن يجد عديد من الناس صعوبة في القيام بذلك خارج المنزل، ومن ثمّ يحبسون البراز، ففهي هذه الحالة ماذا يحدث للجسم؟

الطبيب الجراح كاران راجان، والمحاضر في جامعة سندرلاند البريطانية، يؤكد أن هناك مخاطر يسببها حبس البراز لمدة طويلة، وفق ما ذكرت صحيفة "thesun".

وحثّ "راجان" الأشخاص على ضرورة التبرز عند الشعور بالحاجة إلى ذلك، وتابع: "كلما حرمت نفسك من الذهاب إلى المرحاض، يتم امتصاص المزيد من السوائل من البراز في القولون، ما يجعل البراز أكثر جفافاً وأكثر صلابة".

عندما يحجب الأشخاص البراز، فإنهم يعرضون صحتهم للخطر، إذ تمتص الأمعاء السفلية الماء من البراز الذي يتراكم في المستقيم، ويصعب إخراج البراز بكمية أقل من الماء لأنه يصبح صعبًا.

وفي الحالات الأكثر شدة، يؤدي هذا السلوك إلى سلس البول أو يسبب مشاكل خطيرة، مثل انحشار البراز أو حدوث ثقب في جدار الجهاز الهضمي وانتفاخ ونوبات سلس البول.

ويشير مؤلف دراسة أجريت عام 2015 إلى أن زيادة حمل البراز في القولون تزيد من عدد البكتيريا وتخلق التهابًا طويل الأمد في القولون، وقد يزيد هذا الالتهاب من خطر الإصابة بسرطان القولون، وفق ما ذكر موقع "medicalnewstoday".

نصائح يجب اتباعها عند دخول المرحاض للتبرز خارج المنزل:

- احمل معك بخاخ تعقيم لاستخدامه عندما تستخدم حمام عام.

- حاول تغليف داخل وعاء المرحاض بورق التواليت، ويساعد هذا على امتصاص بعض الصوت.

- التنظيف والاغتسال عدة مرات أثناء التبرز، سيؤدي ذلك إلى تقليل الرائحة.

- التنفس بعمق أو ممارسة تمرينًا قصيرًا للتأمل الذهني.

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