كيفية التخلص من العصبية والتوتر للسيدات.. «متقدروش البلاء قبل وقوعه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يعانون من مشاكل كبيرة وتوتر وضغط عصبي، وعدم القدرة على التعامل مع الأزمات في حياتهم، ما يؤثر بالسلب على طريقة تعاملهم مع الآخرين ويفقدون السيطرة على ذاتهم، وبالتالي يواجهون مشاكل صحية دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

نوران الناظر، أخصائية تنمية بشرية ومدربة حياتية، توضح كيفية التخلص من الضغط العصبي والنفسي للسيدات وما مدى تأثيره عليهن، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» المذاع على «سي بي سي»، إذ تقول: «الضغط العصبي ليس إحساسًا لكنه تفاعل بيولوجي وكيميائي يحدث داخل الجسم، ينتج عنه الكثير من المشاعر في الحياة اليومية، والجهاز العصبي وظيفته التعامل مع المواقف التي بها تحديًا، والجسم يضطر لإفراز هرمونات معينة أو يتعامل بشكل مختلف عن الطبيعي في حالة وجود صعوبات بحاجة لمواجهة».

أسباب الضغط العصبي

وأشارت أخصائية التنمية البشرية، إلى خطورة الضغط العصبي والنفسي على السيدات، إذ تقول: «الجسم يفرز هرمونات لمواجهة الخطر من بينها الأدرينالين والكورتيزول، التي تساعد على تجميع القوة لمواجهة الخطر، لأسباب تحتاج للتوتر وأخرى لا تستدعى ذلك، الجسم لا يفرق بين الكوارث الكبيرة والصغيرة، طريقته في التعامل واحدة، كل 3 ثوان وربع يواجه الإنسان خطر، وذلك يؤثر على صحة الجسم».

التعامل الصحيح مع الضغط العصبي والنفسي للسيدات

ولكيفية التعامل مع الضغط العصبي والنفسي، قالت نوران الناظر: «الإنسان طول الوقت يفكر دائمًا فيما سيحدث وما حدث مسبقًا، ويصبح المخ دائمًا في توتر، كل ما نريد معرفته هو كيفية التفرقة بين الأشياء التي يمكن تغييرها والشيء الملموس الذي يمكن تغييره، ولا ينبغي تقدير الأسوأ والبلاء قبل وقوعه، ويجب التعامل والعيش في اللحظة الوقتية والحضور الذهني، والتعود على بداية الشيء والاستمرار عليه من عدة وسائل، مثل طريقة التنفس كونها مصدر من مصادر التوتر، إذ إن التنفس بنفس قصير لا يجعل الجسم يأخذ كمية مناسبة من الأكسجين الذي يحتاجه، بالتالي عدم عمل أجهزة الجسم بالقدرة المطلوبة، ويعاني الشخص من قلة التركيز والأرق وصعوبة في الهضم».