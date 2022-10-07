طفل بريطاني يتحول للون الأصفر بسبب البرتقال واليوسفي.. «بياكل كيس يوميا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد إقناع الأطفال بتناول الفاكهة والخضروات من أصعب جوانب التربية، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الأم شارلوت ترافرز، لأن ابنها توماس البالغ من العمر 6 سنوات يحب أكل البرتقال واليوسفي بكثرة، وأحيانًا ما يتناول كيسًا كاملًا في يوم واحد.

تفاصيل تحول توماس للون الأصفر

ويبدو أن تناول كثير من البرتقال واليوسفي، له آثارا جانبية ليست ضارة وإنما غريبة، إذ حولت بشرة الصغير إلى اللون الأصفر، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

«ترافرز» البالغة من العمر 32 عامًا، من إنجلترا، تمزح حول هذا الأمر، وتطلق على ابنها توماس «سيمبسون»، في إشارة منها إلى كرتون الرسوم المتحركة الشهيرة والبشرة الصفراء لشخصيات أبطال الكرتون.

تحكي الأم، أنه في البداية أثار التغير في اللون انزعاجها، وأيضا حيرة طبيب العائلة بشأن السبب، قائلة: «بدأ ابني يتحول إلى اللون الأصفر وكنت قلقة للغاية لأنه يمكن أن يكون علامة على فشل كلوي أو كبدي».

ومن أشهر أسباب اصفرار الجلد وجود مشكلة في أعضاء مثل الكبد والكلى، إذ تتراكم مادة تُسمى البيليروبين في الجسم، ما يؤدي إلى تحول الأنسجة إلى اللون الأصفر، ولم يشك طبيب «توماس» في أي شيء من هذا القبيل، نظرًا لأنه لم يكن لديه عيون صفراء وهي علامة منبهة للحالة.

وأجرت الأم اختبارات الدم لاستبعاد أي شيء وكانت جميعها طبيعية، ثم أخبرت عاملة دعم العنف المنزلي، الطبيب العام عن عادات الأكل غير العادية لابنها، إذ يتناول في بعض الأحيان كيسًا من البرتقال أو اليوسفي كل يوم.

منذ ذلك الحين، تم حل اللغز، وقالت الأم إنها لم تكن لتفكر خلال مليون عام أن هذا هو سبب تحول لون بشرته إلى الأصفر، ويرجع السبب إلى أنه يحتوي البرتقال والفواكه الأخرى، مثل المانجو والمشمش والقرع على صبغة طبيعية تسمى بيتا كاروتين، هذه المادة تمنحها لونها المميز، بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب استهلاك كميات زائدة من بيتا كاروتين في تحول لون الجلد إلى الأصفر البرتقالي، وهي غير ضارة، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يعود الجلد إلى اللون الطبيعي.