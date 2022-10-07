طريقة عمل الشربات بالموز في البيت.. احتفال الإسكندرانية بالمولد النبوي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للإسكندرنية بعض العادات في الاحتفالات والمناسبات المختلفة، مثل تناول الفتة دون صلصلة وإنما بالخل والثوم فقط في العيد الكبير، وكذلك توزيع وتناول الشربات بالموز على المارة في الشارع احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وفيما يلي خطوات عمل الشربات بالموز في البيت بسهولة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الشربات بالموز

ورد بلدي.

كيلو سكر.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

لون طعام أحمر.

لتر ماء.

متر شاش لتصفية الشربات.

موز مقطع شرائح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- في البداية يُقطف الورد ويوضع في بوله كبيرة.

- أضيفي جزء من ماء الورد ويقطر بحوالي ملعقتين من الماء.

- يوضع السكر ويقلب كل الخليط جيداً حتى يذبل كل ورق الورد بالسكر لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

- بعد ذلك يوضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

- في طاسة كبيرة، ضعي الخليط بعد تركه لمدة ساعة وضيفي الماء عليه.

- يُترك الخليط على نار هادئة حتى يتغير لونه بالكامل.

- صفي الخليط عن طريق الشاش.

- ضعي باقي كمية ماء الورد مع اللون الأحمر وقلبيها جيداً لعدة ثواني.

- صبي الشربات في زجاجات وضعيه في الثلاجة ويقدم.

- يصب الشربات في الاكواب ويضاف له قطع الموز حسب الرغبة.

طريقة عمل الشربات العادي

2 كوب سكر.

2 كوب ماء ورد.

1/2 كوب عصير ليمون حامض.

بضعة نقط من ملونات الطعام (اختياري)

طريقة التحضير

- تخلط كل المكونات مع بعضها البعض.

- يخفف الشربات بالماء حسب الرغبة.

- يوضع فيه قطع من الموز.