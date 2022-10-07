الامارات | مطعم بريطاني فاخر يتيح وظيفة غريبة بشرط قبول أغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدث مطعم بريطاني فاخر وظيفة جديدة هي "مُطعِم للعنب"، ولكن المطعم يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة لهذه الوظيفة أيد "رائعة" وإلا فإنهم لا يحتاجون إلى تكلف عناء التقديم.

ويأمل مطعم بشاناليا المعروف في حي مايفير، بلندن (المملكة المتحدة)، في توظيف "مُطعِم عنب"، والذي يقدر متابعون أن يكون أول "اختصاص أو عمل " من نوعه على الإطلاق في لندن، مع عدم وجود مطاعم أخرى تقدم فرص مشابهة لشخص غريب يقوم بإدخال العنب في أفواه العملاء الذين يدفعون الثمن.

وتم النظر لهذا الإعلان باعتباره محاولة تقديم تجربة تناول الطعام مختلفة مع إدراج مطعم بشاناليا إعلانًا عن طبيعة العمل.

ويتعين على أولئك الذين يأملون في الحصول على هذا الدور التاريخي التقدم فقط إذا كانت لديهم "أيدي رائعة" و "فهم أساسي للغتين اليونانية واللاتينية".

على الرغم من متطلبات الدخول الصارمة، يمكن لمقدم الطلب الناجح الحصول على بعض الامتيازات من الوظيفة، بما في ذلك "تجميل الأظافر المنتظم" و "أجود أنواع الطعام".

وعلق متابعون على تويتر على الإعلان مشككين في صحة الامر، ولكن كما اتضح، فإن الأمر لم يكن محاكاة ساخرة، حيث قدم بشاناليا بالفعل الإعلان على صفحته في "انستغرام" وأعيد عرضه لاحقا في صحيفة س"صنداي تايمز" .

يذكر أن عادة اطعام العنب عادة رومانية حيث كان بعض النبلاء يأكلون العنب عن طريق "مُطعِم " يضع الحبات في أفواههم.