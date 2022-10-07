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"هنفرح بيهم قريب".. الزواج يدق باب مواليد 4 أبراج بنهاية عام 2022

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك بعض الأشخاص ينتظرون بفارغ الصبر مقابلة الشخص المناسب للزواج أو الارتباط منه.

ووفقًا لعلم الفلك، هناك فرصة كبيرة لمواليد 4 أبراج للزواج والشعور بالحب والسعادة في نهاية أشهر عام 2022, وفقًا لما أوضحه خبير الأبراج، محمد صبحي لـ "الخليج 365":

- برج الحمل

بفضل تواجد الشمس واقترانها مع كوكبي( عطارد والزهرة)، يجعل مولود الحمل يفكر بجد في الاستقرار العاطفي والارتباط.

- برج الثور

مع حالة النشاط في بيت الشراكة العاطفية والمهنية، وبوجود الشمس واقترانها مع كوكبي (عطارد والزهرة)، هناك فرصة كبيرة للزواج هذا العام.

- برج الميزان

سيكون هذا هو الوقت المناسب لمواليد الميزان، إذ سيكونوا أكثر شغفًا للاستقرار العاطفي والزواج.

- برج العقرب

بسبب تواجد (أورانوس) رمز التغيرات الجذرية، ما يجعل لدى العقرب فرصة قوية للتغيرات في علاقته العاطفية، أما بالزواج أو الانفصال عن الشريك الحالي، والزواج من آخر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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