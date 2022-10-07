8 أخطاء تفاقم أعراض نزلات البرد.. لا تفعلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع اقتراب موسم البرد والأمطار، وتغير درجات حرارة الطقس، تنتشر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في كل مكان حولنا، ولكن هناك أشخاص يستمر المرض معهم لعدة أسابيع.

وهناك عدة أمور تساهم في تفاقم أعراض المرض، عليك تجنب ارتكابها حتى تتمكن من التعافي سريعًا، وفقًا لما ورد في موقع "webmd".

- الإجهاد:

يحتاج الجسم إلى الطاقة لمحاربة فيروس البرد أو الأنفلونزا، لذا يجب إلغاء جميع الخطط لديك، والبقاء في المنزل من العمل أو المدرسة.

- تجاهل أعراض الأنفلونزا:

يجب عليك الاتصال بالطبيب المختص إذا ظهرت عليك أعراض الإنفلونزا، مثل الحمى الشديدة وآلام الجسم والتعب، لتلقي الدواء المناسب المضاد للفيروسات مثل أوسيلتاميفير (تاميفلو) أو زاناميفير (ريلينزا).

- قلة النوم:

يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من النوم إلى ضعف جهاز المناعة لديك، مما يجعل من الصعب عليك محاربة هذه العدوى.

- الإفراط في تناول المضادات الحيوية:

المضادات الحيوية تقتل البكتيريا فقط، ونزلات البرد والإنفلونزا تسببها الفيروسات، وما يقرب من ثلث وصفات المضادات الحيوية غير ضرورية، يمكن أن تزيد من حدوث آثار جانبية، مثل الإسهال وردود الفعل التحسسية.

- تجاهل الترطيب:

يساعد ترطيب جسمك في تخفيف المخاط وألم الاحتقان، ويمكنه أيضًا درء الصداع، لذا تأكد من شرب الكثير من الماء، والمشروبات الدافئة مثل: شاي الأعشاب، لتخفيف أعراض البرد.

- تخطي الوجبات:

قد لا تكون لديك شهية كبيرة بسبب الإصابة بنزلات البرد، لكن من الضروري أن تأكل، تعمل السعرات الحرارية والعناصر الغذائية على تغذية الخلايا المناعية التي تهاجم فيروسات البرد والإنفلونزا، ما يساهم في التحسن بشكل أسرع.

- التدخين:

يدمر التدخين الرئتين ويهيج الحلق، يمكن أن يجعل أعراض البرد لديك أسوأ، لذا عليك الإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن التدخين السلبي.

- التوتر:

الهرمون الذي يُفرزه جسمك عندما تكون متوترًا يضعف جهاز المناعة، كما أنه يزيد من الالتهاب، ما يزيد من سوء انسداد الأنف، لذا خذ قسطًا من الراحة للاسترخاء.

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