الجسم لا يحتاج إلى السكر المضاف.. احذر الإفراط في تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يشير مصطلح السكر المضاف إلى تلك المواد التي لا توجد في الأطعمة بشكل طبيعي مثل المخبوزات، بل يتم إضافتها إليها.

واستهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف يمكن أن ينطوي على مخاطر صحية، لذلك تنصح التعليمات الصحية الأشخاص بالحد من كميات السكر التي يتناولونها، وفق موقع "Medicalnewstoday" الصحي.

تقول جمعية القلب الأمريكية إن جسم الإنسان لا يحتاج السكر المضاف بأي شكل من الأشكال ليحيا حياة صحية.

ويأتي السكر الطبيعي من مصادر مختلفة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان لكي يبقى بصحة جيدة.

وعلى سبيل المثال، تحتوي الفواكه على الفركتوز وعناصر غذائية أخرى مثل الألياف والفيتامينات ومعادن أخرى.

وتفتقر معظم الأغذية والمشروبات التي تحتوي على السكر المضاف مثل الشوكولاتة إلى هذه العناصر الغذائية.

وحددت الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب أن كمية الكربوهيدرات اليومية الموصى بها للبالغين والأطفال من عمر عام واحد تزيد على 130 غراما.

وتنصح الأكاديمية أيضا بأن تكون هناك 45-65 سعرة حرارية من تلك التي يستهلكها البالغون يوميا من الكربوهيدرات.

أخطار السكر

ولا يأبه كثيرون بنصائح خبراء الصحة بشأن الإفراط في تناول السكر، رغم أن ذلك ينطوي على مخاطر الإصابة بأمراض منها:

الإصابة بمرض السكري.

أمراض القلب.

سرطان القولون.

مرض الكبد.

تلف شبكية العين.

تلف العضلات والأعصاب.

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