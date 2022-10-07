مشروبات للتخلص من الكرش في فترة قصيرة.. بينها القرفة والزنجبيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكرش مشكلة تؤرق الرجال والنساء وتجعلهم غير راضيين عن مظهرهم، ويرغبون في التخلص من البطن المنتفخة، وهناك عدد من التمارين الرياضية التي يمكن عملها للتخلص من الكرش بشكل نهائي، وكذلك بعض المشروبات التي تساعد على التخلص من الكرش، ويستعرضها التقرير التالي بحسب موقع هيلث لاين الطبي المتخصص.

مشروب لإزالة الكرش في يومين

للتخلص من الكرش يمكن شرب معظم المشروبات العشبية الدافئة، فهي تعمل على إذابة الدهون في منطقة البطن، وكذلك تناول الماء الدافئ المضاف إليه القليل من عصير الليمون، أو يمكن تناول القليل خل التفاح، أو شرب الزنجبيل الدافئ، أو القرفة بأنواعها صباحًا.

تناول 2-3 لتر من المياه في اليوم الواحد من أهم عوامل التخلص من الكرش وكذلك الوزن بشكل عام.

تمارين للتخلص من الكرش

هناك بعض التمارين التي تساعدك على التخلص من دهون البطن بشكل نهائي، ويشجع خبراء الصحة، على ممارسة تمارين الكارديو على وجه التحديد.

تشمل تمارين الكارديو التي تقهر دهون البطن: «المشي والركض ونط الحبل، والرقص بأنواع مختلفة»، لمدة 30 إلى 60 دقيقة في معظم أيام الأسبوع، بالإضافة إلى ممارسة تمارين القوة لكامل الجسم لمدة يومين على الأقل.

واحدة من التمارين المهمة كذلك هي ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بعضلات البطن، التي تعمل على خسارة الدهون في هذه المنطقة، مثل «السكرانشيز».

مشروب لإزالة الكرش قبل النوم

لإزالة الكرش قبل النوم يمكن شرب الشاي الأخضر، الكركم مع الكمون، الزنجبيل مع الليمون، القرفة التي تساعد على تحسين مقاومة الأنسولين، كما ينصح بتناول ملعقة من خل التفاح على كوب من الماء قبل الوجبات، ولكن يجب ألا يعاني من تناول خل التفاح من التهابات في المعدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد بدر أخصائي السمنة والنحافة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه للتخلص من الكرش بشكل سريع، يجب حساب عدد السعرات الحرارية التي تدخل الجسم يوميا من أجل زيادة حرق الدهون المخزنة به، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الشوفان زذر الكتان والأفوكادو والفول والعدس والتوت، وتقليل السكريات.