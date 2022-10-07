كيفية التعامل مع الطفل العنيد في عمر 4 سنوات.. نصائح بسيطة ليكبر بذكاء

القاهرة - سمر حسين - ماما

الطفل العصبي له مواصفات خاصة وطريقة تعامل محددة يجب عدم الخروج عنها، وذلك كي ينصاع في النهاية لكلام والدته وأشقائه، وأوضحت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاقات الأسرية، الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل العنيد، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

كيفية التعامل مع الطفل الذي يريد كل شيء

هناك عددًا من النصائح التي يجب اتباعها للتعامل مع الطفل العنيد الذي يريد كل شئ، وأولها، أن تبتعد الأم عن كسر إرادة الطفل العنيد وتحاول تفهم متطلباته حتى لو كانت كثيرة، وتتعامل مع ردوده بذكاء وتفهم وحب وهدوء كي لا يزداد الأمر سوءا.

ويجب كذلك أن تحافظ الأم دومًا على هدوئها ولا تقابل العند والعصبية بالصراخ المتكرر، وذلك لأن الطفل سيعتاد على أن تلك هي الطريقة الصحيحة للتعامل.

كيفية التعامل مع الطفل العصبي وكثير البكاء

الطفل الذكي أحيانًا يحاول شد انتباه الآخرين عن طريق العناد والعصبية وكثرة البكاء، لذلك يجب إعطاء الطفل العنيد وقتًا ذو جودة ويكون محددًا على مدار الأسبوع، لتستمعي له جيدًا ولا يضطر إلى الصراخ والبكاء ولفت الانتباه، وكذلك معرفة نقاط القوة والضعف عنده والابتعاد تمامًا عن نقاط الضعف واستغلال نقاط القوة جيدًا ليتخلص من العناد.

كيفية التعامل مع الطفل الحركي والعنيد

الطفل الحركي كثير البكاء والعنيد يجب إعطاءه مزيد من النشاطات، داخل وخارج المدرسة في حضانته، وزيادة النشاطات في مجال الهوايات كي يفرغ طاقته وحركته فيها، وعندما يكبر هذا الطفل يمكن أن يشارك في أعمال المنزل، وفي مرحلة المراهقة يجب ألا يُترك هذا الطفل بلا عمل لتعليمه استثمار الوقت والطاقة في كل ما هو مفيد له.