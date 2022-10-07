خبيرة تربوية توضح أهمية مشاركة الأهل للأطفال وقت اللعب: «تنمي شخصيته»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأطفال يفضلون مشاركة الآباء والأمهات لهم في عالمهم الصغير الذي يعتبر اللعب واللهو الأساس به، حتى يندمجوا معهم وتصبح هناك نقطة مشتركة في تواصلهم مع بعضهم البعض، لكن هناك الأسر تعتقد أن لهوها مع أطفالها أمر غير لائق، ما يحدث فجوة كبيرة بين الأهل وأطفالهم.

نصائح للعب مع الأطفال

دعاء كرسون، مدربة التربية الإيجابية للوالدين، قدمت نصائح للأمهات وأفكار وقت اللعب مع الأطفال، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ تقول: «من أهم الأشياء التي يفضلها الأطفال من عمر يوم لـ7 أعوام هي اللعب، إذ يكون له حصيلة في النمو العقلي والنفسي، وفهم طريقة تفكيره، وهناك بعض الأخصائيين النفسيين نصحوا بمعالجة الأطفال عن طريق اللعب، الطفل طريقته في التواصل والاحتياج مختلفة، يجب أن تعطي الأم لأطفالها 30 دقيقة وقت نوعي للألعاب، مع عدم وضع معايير للألعاب، لأنه يحب أن يشعر بأن له مساحته الشخصية».

وأشارت دعاء كرسون، خلال الحديث، بأنه يجب إعطاء الطفل وقت نوعي على مدار اليوم، ويكون اللعب جزء منه: «الحنية والأحضان بتفرق مع الطفل بخلاف فكرة التواصل، لابد من ترك له المساحة اللعب بطريقته طالما لم يكن بها إتلاف لشيء أو عنف، لتنمية عنده مهارات التعبير والثقة بالنفس، وتنمية روح القيادة، وهذا يشعر الطفل بالحب والاحتواء، الضرب والعنف لا يجدي ثماره».

أفكار سهلة للعب مع الطفل

مدربة التربية الإيجابية للوالدين، تحدثت عن أفكار مسلية للأباء والأمهات ومناسبة للأطفال، إذ تضيف: «ممكن نقترح على الطفل ألعاب تتناسب معه ويتم الاتفاق على وقت معين لاختيار اللعبة، بعض الأطفال يعتقدون أن الرفض المباشر يكون لذاتهم وليس لطلباتهم، لذا يجب اختيار لعبة تتلائم مع شخصياتهم، مع طرح البدائل».