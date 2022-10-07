"الصحة العالمية" تحذر من 4 أنواع أدوية للبرد قتلت 66 طفلا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أربعة أنواع من شراب للسعال والبرد لشركة "مايدن للأدوية" Maiden Pharmaceuticals في الهند، قائلة إنها قد ترتبط بوفاة 66 طفلاً في غامبيا.

وقالت المنظمة إن "الأدوية الملوثة ربما وُزعت خارج الدولة في غرب إفريقيا، مع احتمال التعرض العالمي لها".

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس المنظمة إن تناول الأدوية الأربعة ضد البرد والسعال، يحتمل أن "يرتبط بإصابات الكلى الحادة، و66 وفاة بين الأطفال".

ووفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس"، قال التحذير إن المنتجات الأربعة هي محلول الفم "بروميثازين"، وشراب السعال للأطفال من "كوفكسمالين"، وشراب "ماكوف" للسعال للأطفال، وشراب "ماغريب إن" البارد.

وقال التحذير: "حتى الآن، لم تقدم الشركة المصنعة ضمانات لمنظمة الصحة العالمية عن سلامة وجودة هذه المنتجات"، مضيفاً أن التحليل المخبري لعينات من المنتجات "يؤكد أنها تحتوي على كميات غير مقبولة من ثنائي إيثيلين غلايكول وإيثيلين غلايكول".

وأضاف البيان أن هذه المواد سامة ويمكن أن تكون قاتلة، وأن التأثير السام "يمكن أن يشمل آلام البطن والقيء، والإسهال، وعدم القدرة على التبول، والصداع، وتغير الحالة العقلية، وإصابة الكلى الحادة التي قد تؤدي إلى الوفاة".

وطلبت وزارة الصحة في غامبيا الشهر الماضي من المستشفيات التوقف عن استخدام شراب الباراسيتامول، في انتظار نتيجة التحقيق، بعد وفاة 28 طفلاً على الأقل بسبب الفشل الكلوي.

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