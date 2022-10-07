طريقة أكل فاكهة القشطة وفوائدها.. تحمي من أمراض القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

ربما لا يعلم البعض طريقة أكل فاكهة القشطة المميزة ذات المذاق الشهي، وماذا يحدث حال تناولها على الريق؟، وفوائدها المذهلة وهل هناك أضرارًا لها، وهو ما يرد عليه الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية في السطور التالية.

في البداية، طريقة أكل فاكهة القشطة غير صعبة، حيث يجري اختيار الثمرة الخضراء «الطرية» لضمان أنها ناضجة ثم غسلها جيدًا وتجفيفها، وبعد ذلك استخدام السكينة لقطعها نصفين بشكل طولي، واستعمال الملعقة لتناول ما بداخلها والتخلص من البذور.

أكل فاكهة القشطة على الريق

ورد الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، على سؤال هل يمكن أكل فاكهة القشطة على الريق؟، بأنه لا توجد مشكلة من تناولها على معدة فارغة حيث أنها تجعل الشخص يشعر بالشبع ولا يحتاج لتناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة الفطار، ولكن يفضل لأصحاب أمراض المعدة عدم تناولها على الريق لأنها ستسبب لهم مشاكل صحية.

أضرار فاكهة القشطة

وعن هل يوجد أضرار لـ فاكهة القشطة؟، أجاب «الحوفي» أنه لا ينبغي الإفراط في تناول أي شيء وهي قاعدة عامة، والإكثار من فاكهة القشطة تجعل الشخص يشعر بالغثيان.

فوائد فاكهة القشطة

وأكد «الحوفي» أن فوائد فاكهة القشطة كثيرة ومذهلة، ونصح بتناولها لأنها تحمي من بعض الأمراض، كما يلي:

- تحتوي فاكهة القشطة على فيتامي سي الذي بدوره يعمل على تقوية الجهاز المناعي ويقلل من التهابات الجسم.

- واحتوائها على فيتامين سي أيضًا يجعلها تقي من أمراض القلب ومضادة للأكسدة لذا تحمي الجسم من الشوارد الحرة الناتجة عن استخدام المواد الحافظة التي في حال زيادتها بالجسم تسبب على المدى الطويل السرطان.

- وذكر أستاذ علوم الأغذية أن بعض دول جنوب شرق آسيا تستخدمها في علاج بعض أمراض السرطان لأنها تحسن من الخلايا.

- تحتوي فاكهة القشطة على فيتامين ب 6، حيث أنها تحسن من أداء الناقلات العصبية أي أنها مهمة جدًا لكبار السن والوقاية من مضاعفات مرض السكر.

- نسبة السكر في فاكهة القشطة قليلة لذا يمكن أن يتناولها لأصحاب مرضى السرطان ومن يتبعون أنظمة الدايت.

- تحتوي على الألياف التي تقلل من امتصاص الكوليسترول ما يقي من أمراض القلب، ويقلل من امتصاص السكر.

- القشطة غنية بالبوتاسيوم ما يساعد على ارتخاء العضلات.

- فاكهة القشطة لها علاقة بتنظيم ضغط الدم.

- تحتوي فاكهة القشطة على فيتامين أ المهم للعين وتقوية النظر.