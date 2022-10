اعرفي لون الشعر المناسب لبشرتك.. «أبرزها العسلي والرمادي»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تهتم المرأة بكل ما يتعلق بالموضة والجمال وخاصة ألوان الشعر والعيون، لذلك تتنافس صيحات الموضة في عرض كل جديد للمرأة بالنسبة لألوان الشعر والعيون وأيضا التسريحات الجديدة والمناسبة للوجوه المختلفة حتى تظهر في أجمل صورة، لذلك في التقرير التالي يقدم «هن» لون الشعر المناسب للبشرة القمحية والعيون البنية والذي يختلف باختلاف درجات البشرة الحنطية أو القمحية نفسها.

لون الشعر المناسب للبشرة القمحية

أولا درجة البني العسلي: يعتبر اللون البني العسلي من ألوان الشعر المناسبة للبشرة القمحية والعيون العسلية، وذلك لأنه يضيف الجاذبية والجمال لإطلالاتك، كما أنه من أحدث الصيحات المستخدمة ويستخدمه الكثير من النجوم وسيطر على مجال الإعلانات في السنوات الماضية، كما أنه يعطي النضارة لوجهك ولون عينيك البنيتين، وفقا لموقع your probably need a haircut.

درجة البني الأشقر «الكاكاو»

يحتل اللون الأشقر الكاكاو قائمة صيحات ألوان الشعر المناسبة للبشرة القمحية أو الحنطية، وأيضا من موضة الربيع الشائعة والألوان الجريئة الأكثر رواجاً بين النساء، كما أنه مناسب للعيون العسلية.

درجات اللون الأشقر الرمادي

يعتبر اللون الأشقر الرمادي من أكثر الألوان جاذبية بدرجاته المتنوّعة، بالإضافة إلى كونه أحدث الألوان في عالم صيحات ألوان الشعر وأكثرها جاذبية، فهو يُناسب البشرة الحنطية والعيون البنية ولا يتعارض مع لون الشعر الطبيعي إذا كان أسود أو أشقر.

درجة البني الكراميل

يعمل هذا اللون على إبراز معالم وجهك، وايضا جمال بشرتك ويعطيها مظهر أكثر جاذبية، كما أنه يليق بالبشرة الحنطية والعيون البنية، ويُعطي الشعر مظهرًا متألقًا ومتجددًا، كما أنَّه يُعطيه لمعانًا ويجعل مظهره حيويًا ومُشرقًا.

لون الشعر المناسب للعيون البنية‬‎

اللون الأسود: يعد اللون الأسود الطبيعي أحد أفضل ألوان الشعر التي يمكنك الحصول عليها بعيون بنية، وكثير من الأشخاص ذوي الشعر الأسود الطبيعي يكون لديهم عيون بنية، ولا منافس للون الأسود لأنه يبرز جمال العيون البنية، ودرجات الأسود الفاتحة والأقرب إلى البني ملائمة جدا للعيون ذات اللون البني الفاتح والأقرب إلى لون البندق.

اللون الوردي

يعتبر الشعر الوردي هو واحد من الصيحات الرائعة مع لون العيون البنية، يمكن استخدام صبغات اللون الوردي الغامق مثل البنفسجي من الإضافات الرائعة للشعر الداكن حتى شيء ساطع مثل الفراولة أو الفوشيه سوف يتطابق بشكل خيالي مع لون العيون البنية.