استشاري أطفال يوضح متى تكون حرارة الرضيع خطيرة.. اعرفي كيفية علاجه

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأمهات تعاني من ارتفاع درجة حرارة الطفل والرضيع، في الأيام والأشهر الأولى من الولادة، والتي قد تؤدي إلى مشاكل كثيرة، تؤدي إلى الوفاة، لذا تبحث الأمهات عن متى تكون درجة حرارة الرضيع خطيرة، وكيفية علاجها عند الطفل حديث الولادة، وكيف يمكن التعامل معها أثناء مرحلة التسنين.

متى تكون حرارة الرضيع خطيرة؟

تحدث الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، عن متى تكون حرارة الرضيع خطيرة، خلال حديثه لـ«هُن»، إذ يقول: «تعتبر مشكلة ارتفاع درجة الحرارة واحدة من أكثر المشاكل التي تصيب الأطفال والرضع، وفي حالة وصولها إلى 42 درجة مئوية، يمكن أن يصاب الرضيع بكثير من الأمراض من بينها، الالتهاب السحائي ومشاكل في المخ، ويجب على الأمهات سرعة التعامل معها، واتباع الوسائل المختلفة، حتى يتم خفض الحرارة وتعود لدرجتها الطبيعية وهي 37 درجة مئوية، عن طريق الكمدات واستخدام وتناول أدوية الخافضة للحرارة، وإذا كانت الحالة في ازدياد يجب اللجوء إلى الأطباء بشكل فوري».

ارتفاع درجة الحرارة عند التسنين

كما أشار استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال الحديث، إلى ارتفاع درجة الحرارة عند التسنين، إذ قال: «يبدأ سن التسنين عند الأطفال من عمر 4 إلى 7 أشهر، والتي تبدأ من خلال الأسنان الأمامية السفلية، وخلال تلك العملية يدخل الرضيع في حالة ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن التسنين، إذ يعتبر الأمر طبيعيا ويمتد لفترة قصيرة فقط، بانتهاء مرحلة التسنين، والتي يمكن أن تدوم لمدة أسبوع، ثم تنتهي، ويمكن أن تكون خطيرة إذا وصلت درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية، وظهور بعض الأعراض على الطفل مثل التعرق الشديد والقيء والغثيان».

علاج ارتفاع درجة حرارة الطفل حديث الولادة

ولعلاج ارتفاع درجة حرارة الطفل حديث الولادة، قال الدكتور محمد منصور: «يمكن تناول أدوية الباراسيتامول أو أسيتامينوفين، كما يمكن عمل كمادات الجل الباردة أو وضع لاصقة الحرارة للرضع».