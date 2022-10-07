نقطة ضعف رجل العذراء في الحب.. وعلامات انتهاء علاقته العاطفية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحاول الفتيات معرفة نقطة ضعف رجل العذراء في الحب، للتقرب منه ومعرفة كيف يمكن التعامل معه بدون مشاكل وخلافات وما هي عيوبه وماذا يفعل في بداية العلاقة العاطفية؟، وهو ما تشرحه عبير فؤاد خبيرة الأبراج في السطور التالية بالتفاصيل.

ردت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، على سؤال نقطة ضعف رجل العذراء في الحب، بأنه ليس له نقاط ضعف، ولكن يمكن أن يكون أنه يحب الإعجاب به، ووصفته بأنه يفكر بالعقل وهو شخص عملي، ويفضل أن تساعده المرأة في التقدم للأمام وأن تكون طموحة وعملية.

عيوب رجل العذراء في الحب

أما عن عيوب رجل العذراء في الحب، أنه لا يحب الالتزامات، ولا يتقبل فكرة الزواج، وهو شخص استقلالي جدا، حسب وصف عبير: «بيبقى مش متفهم ليه هي تيجي تشاركه حياته وهو صعب في الجواز وعنده صراع بين القلب والعقل اللي بيرفض أي حاجة غير عقلانية».

وينجذب رجل برج العذراء للفتاة القوية لأنه هو شخص يتصف بالشك ما يجعله يشعر أنها يمكن حماية نفسها من الجميع ولكن يرغب أن تتعامل معه بطاعة عمياء حسب قول خبيرة الأبراج.

هل ينسى رجل العذراء حبيبته

أجابت عبير على سؤال هل ينسى رجل العذراء حبيبته؟، بنعم يستطيع.

علامات انتهاء الحب عند رجل العذراء

وتابعت أن رجل العذراء يمكن أن ينهي الحب في أي لحظة، ولا يعطي فرصة للطرف الآخر، ولكن من المهم معرفة أنه إذا شعر بالشك في إخلاصها له سينهي العلاقة على الفور، وإذا كانت لا تطيعه.

وبشكل عام رجل برج العذراء يتمنى أن يعيش بجزيرة بمفرده قائلة خبيرة الأبراج: «مش سهل يتعلق بأي حد هو شخص استقلالي، وكل حاجة بيحطها في إطار العقل».

رجل العذراء في بداية العلاقة

لا يظهر رجل العذراء في بداية العلاقة الاهتمام بالكلام لكنه من الممكن أن تجده يقدم الهدايا المميزة والخروجات، حيث إنه لا يستطيع التعبير بالكلام: «هو مش بيعترف بالمشاعر فالعطاء بيكون مادي بالنسبة ليه يعني هيقدم حاجة ليها» وفقا لخبيرة الأبراج.

نقاط ضعف برج العذراء المرأة

أما بالنسبة لنقاط ضعف برج العذراء المرأة، هي أنها تحب أن ترى إعجاب الرجل بها طوال الوقت، يعبر عن مشاعره لها، كما أنها شخصية استقلالية لا ترد من يتحكم بها، وتحترم الرجل المجتهد والطموح.