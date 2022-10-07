3 أسباب تدعوك لزيارة واشنطن العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تعتبر العاصمة الأمريكية واشنطن موقعا مركزيا لخريطة العالم السياسية على مدار أكثر من قرنين من الزمان، وقد تمت تسميتها على اسم الجنرال الأمريكي جورج واشنطن، الذي قاد الجيش خلال حرب الاستقلال ضد البريطانيين، وتم تخطيطها بواسطة "بيير شارلز لانفانت" في المنطقة الواقعة بين فيرجينيا وماريلاند، ولكن أهمية واشنطن العاصمة لا تقتصر على دورها في السياسة الدولية فقط، بل هناك العديد من الأسباب، التي تدعو السياح لزيارتها.

متاحف بطول متنزه "ناشونال مول"

هناك العديد من المتاحف المتنوعة بطول متنزه "ناشونال مول"، الذي يقود السياح إلى مبنى الكابيتول مرورا بالنصب التذكاري لجورج واشنطن ووصولا إلى البركة العاكسة أمام النصب التذكاري لإبراهام لنكولن، ويصطف على جانبيها أحد عشر متحفا من متاحف سميثسونيان، وهي عبارة عن مباني عالمية فائقة الروعة والجمال ولا تفرض أي رسوم للدخول.

ووفقا لأرشيف سميثسونيان فقد تبرع جيمس سميثسون، الكيميائي وعالم المعادن البريطاني، بثروته لإنشاء مؤسسة سميثسونيان بعد وفاته في عام 1829، على الرغم من أن قدميه لم تطأ التراب الأمريكي، وإلى جانب متنزه "ناشونال مول" هناك العديد من المتاحف الفريدة من نوعها، مثل "متحف التجسس الدولي"، والذي يقع في مبنى من عدة طوابق ومخصص لتسليط الضوء على أعمال التجسس لمختلف وكالات الاستخبارات العالمية.

الآثار والنصب التذكارية

يمكن للسياح الانطلاق في جولة بالدراجات للتعرف على الآثار والنصب التذكارية في واشنطن العاصمة، ومنها نصب توماس جيفرسون التذكاري، وهو عبارة عن أعمدة رخامية باللون الفاتح وقبة رائعة، وفي المنتصف يظهر تمثال من البرونز بارتفاع 5ر6 متر للرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان الكاتب الرئيسي لبيان الاستقلال.

وفي المحطة التالية يوجد النصب التذكاري المخصص للرئيس 32 للولايات المتحدة الأمريكية وهو فرانكلين روزفلت، وهو الرئيس الوحيد، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لأربع فترات رئاسية، ويمتاز هذا النصب التذكاري بأنه محاط بالأشجار وليس له أسوار ويجلس روزفلت نفسه على كرسي متحرك.

ويعتبر النصب التذكاري لمارتن لوثر كينج واحدا من أحدث النصب التذكارية في واشنطن العاصمة، لتخليد ذكرى زعيم الدفاع عن الحقوق المدنية، والذي تعرض للاغتيال، وتقع النصب التذكارية لكل من مارتن لوثر كينج وروزفلت وجيفرسون حول بحيرة "تيدال باسين" الصغيرة، والتي تقع بين "ناشونال مول" ونهر بوتوماك.

وقام بتصميم نصب لنكولن التذكاري في الطرف الغربي من متنزه "ناشونال مول" المهندس المعماري "هنري بيكون" على غرار مبنى "البارثينون" في العاصمة اليونانية أثينا، ويشير النصب التذكاري لإبراهام لنكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية، إلى مهد الديمقراطية في أثينا.

وتتمثل أهم النصب التذكارية للحروب في النصب التذكاري لقدامى المحاربين في فيتنام والنصب التذكاري لقدامى المحاربين في كوريا والنصب التذكاري الوطني للحرب العالمية الثانية.

وتصل الجولة السياحية إلى المحطة الأخيرة عند النصب التذكاري لجورج واشنطن على تلة صغيرة. ويمكن للسياح هنا إلقاء نظرة على البيت الأبيض ومبنى الكابيتول ومتنزه "ناشونال مول" بأكمله.

الحياة على الماء

يمتد نهر بوتوماك بطول 600 كلم، ويصب مياهه في خليج "تشيسابيك باي"، وبالتالي تصل مياهه إلى المحيط الأطلنطي، وعلى الرغم من أن النهر يمر بمحاذاة الجانب الغربي للعاصمة الأمريكية، غير أنه لم يمكن من المتاح الوصول إليه إلا في مناطق محددة، وقد استمر هذا الوضع لعقود.

ولقد انقلبت الحياة رأسا على عقب في المنطقة المعروفة حاليا باسم "ديستريكت وارف"؛ حيث كانت منطقة صناعية يعيش فيها الفقراء وتعد مرتعا للصوص ووكرا للجريمة، ولكن قررت السلطات تحسين أحوال المعيشة في هذه المنطقة، وتم إنشاء منطقة جديدة تماما تعرف باسم "ديستريكت وارف" في مشروع تصل تكلفته إلى مليارات.

ولقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2017، وتقع هذه المرحلة، التي تبلغ مساحتها 6ر1 ميل، في المنطقة الجنوبية الغربية بالقرب من "ناشونال مول"، وتضم العديد من الوحدات السكنية والإدارية والمطاعم والفنادق ومساحات كبيرة للتنزه، بالإضافة إلى وجود سوق السمك القائم في هذه المنطقة منذ 1805؛ حيث يقوم الصيادون ببيع ما يصادونه منذ ذلك التاريخ بدون انقطاع.

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