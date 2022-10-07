مخاطر التدخين أثناء الرضاعة الطبيعية.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن التدخين أثناء الرضاعة الطبيعية ينطوي على مخاطر عديدة على الرضيع.

وأوضحت الرابطة أن النيكوتين يحد من كمية إدرار اللبن، كما أنه يتسبب في تغير مذاق اللبن، وبالتالي لا يرضع الطفل جيدا، مما يؤثر بالسلب على نموه، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال قلة وزنه.

وأضافت الرابطة أن المواد الضارة الموجودة في دخان السجائر مثل النيكوتين والديوكسينات والبنزوبيرين والنيتروزامين والمعادن الثقيلة تصل إلى لبن الأم، ومن ثم إلى الرضيع، مما يؤدي إلى إصابة الرضيع بالاضطراب والمغص والقيء المتكرر.

كما يرتفع خطر إصابة الرضيع بأمراض عدة مثل الحساسية وأمراض المسالك التنفسية ومشاكل الرئة والتهاب الأذن الوسطى، بالإضافة إلى خطر الموت المفاجىء.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأم الإقلاع عن التدخين طوال فترة الرضاعة الطبيعية.

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