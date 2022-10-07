انتبه إلى هذه الأمور قبل الذهاب إلى الساونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية للأندية الصحية إنه ينبغي مراعاة بعض النقاط المهمة عند الذهاب إلى الساونا للاستمتاع بها دون منغصات أو أضرار صحية.

وأوضحت الرابطة أنه من الأفضل الذهاب إلى الساونا في النهار؛ نظرا لأن الساونا تعمل على تنشيط الدورة الدموية، ومن ثمّ الجسم بأكمله. لذا يتسبب الذهاب إليها خلال فترات المساء المتأخرة في الإصابة ببعض اضطرابات الخلود إلى النوم لدى بعض الأشخاص.

وينبغي عدم الذهاب إلى الساونا بمعدة ممتلئة؛ حيث يتسبب ذلك في التحميل على الدورة الدموية بالجسم بشكل إضافي إلى جانب الإجهاد، الذي تتعرض له أثناء الساونا؛ إذ أن المعدة تكون في حالة نشاط بفعل عملية الهضم في هذا الوقت.

وبعد إنهاء جلسات الساونا بالكامل ينبغي شرب السوائل لإمداد الجسم بالسوائل، التي فقدها بفعل عملية التعرق.

وأضافت الرابطة أنه لا يجوز الذهاب إلى الساونا عند الإصابة بارتفاع في درجات الحرارة أو حمى، مشيرة إلى أن الساونا تعد محظورة على الأشخاص المصابين باضطرابات القلب والأوعية الدموية أو الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم وكذلك المصابين بأحد أمراض الرئة المزمنة.

اقرأ أيضا:

3 أكواب يوميًا من هذا المشروب يقلل خطر الموت المبكر

احذر هذه العلامات تكشف الإصابة بـ 5 سرطانات

احذر.. هذا ما يحدث عند مزج العسل بالماء أو الشاي الساخن

النتيجة ستفاجئك.. تناول فصين من الثوم على الريق يوميا

8 أطعمة تزيد خصوبة الرجال بسرعة و5 تجنبها