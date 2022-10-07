هل تناول السمك مرتين أسبوعيا يقوي حاسة السمع؟.. استشاري تغذية يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

«استهلاك وجبتين من السمك أسبوعيا يقي من فقدان حاسة السمع».. كلمات توصلت لها إحدى الدراسات التي نشرها موقع «Top Santé» الفرنسي المعني بالصحة، مشيرة إلى أنه وفقًا لتحليل الملفات الطبية لـ 65 ألف شخص، فإن من يستهلكون نوعين من السمك في الأسبوع، يتمتعون بحاسة سمع جيدة، بينما يعاني من لا يتناولون السمك باضطرابات على مستوى الحاسة.

وأوضحت الدراسة أن الأغذية التي تحتوي على «الأوميجا 3» كالأسماك الكبيرة تساعد على الحصول على دورة دموية جيدة في الأذن، من أجل الاستجابة للاحتياجات المطلوبة.

استشاري تغذية علاجية يعلق

وفي هذا الصدد، أجاب الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم النغذية بجامعة عين شمس، مؤكدًا أن الأمر غير سليم بنسبة 100% وليس له علاقة إلى هذا الحد: «صحة وقوة السمع لها علاقة بأجهزة الجسم مش الغذاء، أو حدوث التهابات في الأذن وطبعًا بيكون لها علاج دوائي».

فوائد «السمك» الصحية

وأشار الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم التغذية بجامعة عين شمس، لـ «هن» بضرورة تناول الأسماك بوجه عام لفوائدها المتعددة، «نوعية البروتين مميزة جدًا وسهلة الهضم، غير إنه مليء بالأحماض الأمينية الأساسية للجسم».

وتابع: «السمك بيزود الإحساس بالشبع، وبالتالي مبيزودش الوزن، وفيه أملاح معدنية، وكالسيوم وبوتاسيوم، وفيتامينات B6، وB 12، المفيدين للجهاز العصبي والناقلات العصبية».